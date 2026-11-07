У Китаї запустили найдовшу кільцеву лінію метро, яка працює без машиністів

У Китаї запустили найдовшу кільцеву лінію метро. Для великого міста, розділеного широкими річками, швидкісний зв’язок між берегами завжди був великою проблемою. Нове підземне кільце дає змогу пасажирам легко пересуватися містом без зайвих пересадок та заторів.

Як повідомляє видання Global Times , у китайському мегаполісі Ухань повноцінно запрацювала новозбудована лінія метро. Вона має суттєво спростити щоденні поїздки містян і з’єднати між собою ключові райони.

Які масштаби має нова лінія метро

Це найдовша кільцева лінія метро в Китаї — її довжина становить 59,9 кілометрів, і вона має 37 підземних станцій. Повний проїзд усього кола займає близько 96 хвилин. Маршрут проходить через 7 центральних районів міста та з’єднує 2 головні залізничні вокзали Ханькоу та Учан.

Лінія перетинається з 18 іншими маршрутами метро (як діючими, так і запланованими). Запуск відбувався у 2 етапи: першу ділянку (35,3 кілометра) відкрили 1 травня, а 29 жовтня 2026 року запустили другу частину (24,6 кілометра), яка й замкнула це коло.

Як поїзди працюють без машиністів

Головна фішка нової лінії — повністю автоматична система управління найвищого рівня. Потяги їздять без водіїв і самостійно виконують увесь цикл робіт. Система роботи виглядає наступним чином:

ранок: поїзди самі «прокидаються», роблять самодіагностику та виїжджають із депо;

день: автономно зупиняються на станціях, розвертаються на кінцевих та підлаштовують інтервали руху в години пік;

ніч: після завершення роботи самі повертаються в депо та переходять у режим сну.