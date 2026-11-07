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Spotify готує новий ШІ-сервіс

Технології&Авто
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Сервіс представлять під час церемонії вручення премії "Ґреммі"
Сервіс представлять під час церемонії вручення премії "Ґреммі"
Spotify планує запустити новий платний сервіс на основі штучного інтелекту, який дозволить користувачам створювати ремікси та кавери популярних пісень. За доступ до інструменту доведеться заплатити $4−5 на місяць понад вартість Premium.
Про це пише Financial Times.
Очікується, що сервіс представлять під час церемонії вручення премії «Ґреммі» у лютому 2027 року, а повноцінно він запрацює протягом першого кварталу. Водночас, джерела видання уточнили, що час та ціни — попередні і можуть змінитися.

Які можливості матиме новий ШІ-сервіс

За допомогою штучного інтелекту користувачі зможуть змінити звучання наявних композицій: наприклад, перетворити народну пісню на танцювальний трек, або запропонувати версію із виконанням іншого вокаліста тощо.
Наразі Spotify веде перемовини із великими музичними лейблами, зокрема з Sony Music та Warner Music, а також уклала угоду з Universal Music Group та французькою музичною компанією Believe. Однак, навіть попри наявність угод, артисти зможуть самостійно вирішувати, чи надавати сервісу доступ до своїх пісень.
Що важливо, творці отримуватимуть роялті від ШІ-реміксів, а прослуховування зараховуватимуться до показників оригінальних композицій.

Скільки користувачів можуть зацікавитися новим сервісом

Аналітик компанії Bernstein Ієн Мур прогнозує, що до кінця 2028 року скористатися сервісом на базі ШІ можуть від 7% до 8% передплатників Spotify лише у США, що може стати для компанії помітним новим джерелом доходу.
За матеріалами:
mezha.media
SpotifyШІ
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