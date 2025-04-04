Чи потрібно змінювати номерний знак, якщо загубили свідоцтво про реєстрацію авто — Finance.ua
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Чи потрібно змінювати номерний знак, якщо загубили свідоцтво про реєстрацію авто

Особисті фінанси
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Чи потрібно змінювати номерний знак, якщо загубили свідоцтво про реєстрацію авто
Чи потрібно змінювати номерний знак, якщо загубили свідоцтво про реєстрацію авто
Втрата або викрадення водійських документів — ситуація, яка може статись з кожним. Особливо в умовах воєнного стану, коли рф знищує житлові будинки, а громадяни вимушені змінювати місце проживання. Виникає питання: куди звертатись та що робити, якщо було втрачено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Як заспокоїли в Головному сервісному центрі МВС, водійські документи можна швидко відновити.
Якщо власник не може особисто звернутись, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка буде представляти його інтереси.
До сервісного центру МВС власник або уповноважена особа звертається з пакетом таких документів:
  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).
Чи потрібно змінювати номерний знак, якщо загубили свідоцтво про реєстрацію авто
Вартість послуги
Орієнтовна вартість — 350 грн за адміністративну послугу та 540 — бланк свідоцтва. За бажанням автовласник може закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, або залишити наявний.
Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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