У 2026 році середня заробітна плата в Україні продовжить зростати. За прогнозом Національного банку України, номінальні зарплати збільшаться на 21,4%, а реальні, тобто з урахуванням інфляції, на 11,4%. У 2027−2028 роках темпи зростання реальних доходів сповільняться до 4−5% на рік.

Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку за жовтень 2026 року.

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Зарплати продовжать зростати

Одним із чинників інфляційного тиску залишатимуться дисбаланси на ринку праці. Попри послаблення попиту бізнесу на працівників через значні руйнування, дефіцит робочої сили зберігатиметься. Основними причинами залишатимуться міграція та мобілізація.

Ці структурні чинники обмежуватимуть пропозицію робочої сили навіть за умови зниження попиту на неї. У результаті підприємства й надалі будуть змушені збільшувати витрати на оплату праці.

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За прогнозом НБУ, у 2026 році номінальні зарплати зростуть на 21,4%, а реальні на 11,4%.

При цьому темпи зростання реальних доходів випереджатимуть підвищення продуктивності праці. На останню негативно впливатимуть руйнування виробничих потужностей унаслідок російських атак. Така ситуація підтримуватиме розрив між реальними зарплатами та продуктивністю праці, а також посилюватиме тиск на виробничі витрати підприємств.

Як змінюватимуться зарплати у 2027−2028 роках

Починаючи з першого кварталу 2027 року інфляційний тиск поступово послаблюватиметься. Цьому сприятимуть вичерпання вторинних ефектів від подорожчання пального, уповільнення зростання зарплат через слабший попит на робочу силу та стримана економічна активність.

Тиск з боку ринку праці дещо зменшиться через зниження попиту на працівників. За прогнозом НБУ, у 2027−2028 роках реальні зарплати зростатимуть на 4−5% щороку.

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Попри це, дефіцит кваліфікованих кадрів залишатиметься актуальною проблемою. Ситуація на ринку праці поступово поліпшуватиметься в міру зниження безпекових ризиків, припинення виїзду українців за кордон та початку повернення мігрантів.