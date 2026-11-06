Воєнні ризики, зростання цін і непередбачувані витрати змушують українців уважніше ставитися до власних заощаджень. Щоб мати фінансову опору в складні моменти, важливо не лише регулярно відкладати гроші, а й подбати про їхню доступність та безпечне зберігання.

Є кілька практичних кроків, які допоможуть організувати особисті фінанси та зменшити ризик втрати накопичень.

Про це пише Фінкульт

Як сформувати фінансовий резерв і правильно розподілити гроші

1. Створіть фінансову подушку безпеки

Резерв допоможе покрити необхідні витрати, якщо ви тимчасово втратите частину доходу або зіткнетеся з іншими непередбачуваними обставинами. З нього можна буде оплатити продукти, комунальні послуги, ліки та інші базові потреби.

Починати накопичувати можна з невеликих сум. Наприклад, якщо щомісячний дохід становить 30 тис. грн, а ви відкладаєте 5% — 1 500 грн, за рік накопичиться 18 тис. грн.

Першою ціллю може бути резерв на один місяць обов’язкових витрат. Згодом його варто поступово збільшити до суми, якої вистачить на три-шість місяців.

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2. Розподіляйте заощадження за призначенням

Якщо залишати всі гроші на одній банківській картці, з часом може бути складніше контролювати витрати й розуміти, яку частину коштів можна використовувати, а яку потрібно зберегти.

Тому варто розділити гроші на три категорії:

кошти на щоденні потреби;

резерв на непередбачувані ситуації;

накопичення на конкретні цілі.

Такий підхід допоможе краще контролювати бюджет і не витрачати гроші, які ви планували відкласти.

3. Подбайте про доступ до власних грошей

Частина заощаджень має залишатися доступною на випадок термінових витрат — наприклад, на ліки, ремонт або переїзд.

Якщо всі накопичення розміщені на депозиті, умови якого не передбачають дострокового зняття, швидко скористатися ними може бути складно.

Тому частину коштів варто тримати у формі, яка дає змогу оперативно ними розпоряджатися. Іншу частину, яка не знадобиться найближчим часом, можна розмістити на депозиті чи використати інший фінансовий інструмент.

Перед цим слід перевірити умови договору, дохідність, комісії та можливість дострокового повернення коштів.

Як уберегти накопичення від фінансових ризиків

Перевіряйте гарантії банківських вкладів

Якщо ви вирішили зберігати гроші на депозиті, переконайтеся, що банк є учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вкладникам кошти в повному розмірі вкладу разом із нарахованими відсотками. Виняток становлять випадки, визначені законодавством.

Цей механізм захищає заощадження вкладників у разі виведення банку з ринку.

Остерігайтеся обіцянок швидкого заробітку

У періоди нестабільності пропозиції швидко примножити заощадження можуть здаватися особливо привабливими. Наприклад, вам пропонують вкласти 5 тис. грн і вже за місяць отримати 10 тис. грн, запевняючи, що ризиків немає, а прибуток гарантований.

Однак обіцянки надприбутків без ризику, вимоги терміново ухвалити рішення та пропозиції залучати інших учасників можуть свідчити про фінансову піраміду або шахрайство. Тому не варто поспішати переказувати гроші, не перевіривши пропозицію.

Регулярно переглядайте фінансовий план

Доходи та витрати можуть змінюватися, тому важливо періодично коригувати суму заощаджень відповідно до своїх можливостей.

Наприклад, якщо раніше ви щомісяця відкладали 1 500 грн, але через збільшення витрат на продукти, житло, транспорт або лікування можете заощаджувати лише 500 грн, не обов’язково повністю відмовлятися від накопичень. Можна зменшити суму й продовжувати поступово формувати резерв.