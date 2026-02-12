ИИ ускоряет работу, но заставляет людей чувствовать себя перегруженными — исследование
Искусственный интеллект не уменьшает нагрузки на работников, а наоборот, постепенно его усиливает.
Об этом говорится в исследовании Harvard Business Review.
В течение восьми месяцев исследовательницы Аруна Ранганатан и Синцы Магги изучали, как генеративные AI-инструменты влияют на работу сотрудников американской технологической компании с примерно 200 работниками.
Сотрудники стали выполнять свои задачи быстрее, брать на себя больше задач и растягивать рабочий день часто без прямого требования со стороны руководства. ИИ создал ощущение, что «можно успеть больше», и это подталкивало людей брать дополнительную работу.
Исследователи выделили три ключевых эффекта воздействия искусственного интеллекта
- Расширение обязанностей. Благодаря ИИ люди брались за задачи, которые раньше делали другие специалисты: менеджеры писали код, дизайнеры выполняли технические решения, исследователи разбирались в инженерии. Часть этой работы раньше бы отдали фрилансерам или отложили.
- Стирание границы между работой и отдыхом. Из-за того, что начать задачу стало проще, люди «немного поработали» во время обеда, в перерывах или вечером. Со временем такие мелкие действия съедали чувство отдыха.
- Больше многозадачности. Работники параллельно вели несколько процессов — работали сами и одновременно проверяли ответы ИИ. Это создавало постоянное переключение внимания и усталости, даже если казалось, что производительность выросла.
Как отметили исследовательницы, с одной стороны такая активность выглядит как успех: больше проделанной работы, более быстрые результаты. Но с другой это со временем приводит к когнитивной усталости, выгоранию, снижению качества решений и риску ошибок.
Многие участники исследования признавались, что они чувствовали себя более продуктивными, но не менее загруженными, а порой больше загруженными, чем раньше.
Авторы отмечают, что компаниям недостаточно просто внедрить ИИ, требуются четкие правила его использования. Они называют это «AI-практикой» и советуют:
- закладывать обязательные паузы для проверки решений и возобновления темпа;
- упорядочивать работу через последовательность, а не постоянную реакцию на все AI-результаты;
- сохранять живое общение во избежание изоляции и потери критического мышления.
