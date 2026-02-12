0 800 307 555
ру
Google позволит пользователям удалять информацию о себе прямо из поисковой системы

Технологии&Авто
25
Компания Google обновила инструментарий защиты конфиденциальности, позволив пользователям автоматически отслеживать и удалять из результатов поиска свои персональные документы (паспорта, водительские права) и нежелательные изображения.
Об этом сообщает пресс-служба Google.

Контроль над документами

Инструмент «Результаты о вас» получил масштабное расширение функционала.
Если ранее сервис помогал убирать с выдачи номер телефона или домашний адрес, то теперь пользователи могут отправить запрос на удаление результатов, содержащих конфиденциальные данные: номера паспортов, водительских удостоверений или карт социального страхования.
Google автоматически мониторит сеть и отправляет уведомления, если подобная информация появится в свободном доступе. Хотя это не удаляет данные с самих сайтов-первоисточников, сокрытие их в Поиске значительно снижает риски для конфиденциальности.

Борьба с откровенным контентом без согласия

Технологический гигант значительно упростил процедуру удаления недобросовестных изображений откровенного характера (так называемого non-consensual explicit imagery).
Теперь пользователям не нужно подавать отдельную жалобу на каждое фото — новая система позволяет выбрать несколько изображений одновременно через единую форму.
Чтобы инициировать процесс, достаточно нажать на три точки рядом с изображением в Поиске и выбрать соответствующий пункт меню.
Кроме того, Google внедрил проактивные фильтры, которые будут предотвращать появление подобного контента в похожих поисковых запросах в будущем.

Как воспользоваться новыми инструментами

Доступ к настройкам можно получить непосредственно в приложении Google, нажав на фото профиля и выбрав «Результаты о вас».
Новым пользователям необходимо внести данные, которые они хотят отслеживать, после чего система перейдет в режим автоматического мониторинга.
Обновление уже стартует в США, а в ближайшее время Google планирует расширить доступность этих функций на другие регионы и языки.
Статус всех отправленных запросов на удаление теперь отображается в центре управления внутри аккаунта.
По материалам:
Діло
GoogleТехнологии
