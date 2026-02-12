0 800 307 555
Какое авто признали худшим по уровню комфорта

Какое авто признали худшим по уровню комфорта
Для многих водителей главное, чтобы автомобиль просто доставил их из точки, А в точку Б. Однако есть и те, для кого важен комфорт во время поездок.
Именно с этим аспектом автомобилей связаны последние исследования американского издания SlashGear, опиравшегося на опрос Consumer Reports.
По результатам рейтинга, больше всего владельцев недовольны комфортом автомобилей марки Acura. Это премиальный бренд Honda, существующий с 1986 года. Несмотря на репутацию престижного производителя, именно его модели оказались на последнем месте по уровню удовлетворенности владельцев.
Автовладельцы жаловались на недостаточную шумоизоляцию и неудобные сиденья, что делает поездки менее комфортными, чем подразумевалось от премиального бренда. Исследователи подчеркивают, что проблемы возникают даже по сравнению с другими моделями в аналогичном сегменте.
В целом Acura заняла 19 место среди 26 брендов в рейтинге удовлетворенности владельцев. Лишь 59% респондентов заявили, что приобрели бы автомобиль этого бренда снова, что подчеркивает неоднозначность впечатлений от марки.
В то же время, эксперты портала Autocar составили рейтинг лучших семейных кроссоверов 2026 года. Лидером в этом сегменте стала Skoda Kodiaq, которую отметили за просторность интерьера и вместительный багажник.
Даже в базовой комплектации Kodiaq обеспечивает современного водителя всем необходимым для комфортных поездок. Эксперты отмечают, что этот кроссовер идеально подходит для семей, ценящих удобство и практичность в повседневном использовании.
По материалам:
mmr.ua
Payment systems