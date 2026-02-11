0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владелец TikTok разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
9
Китайская компания ByteDance, владеющая популярной видеоплатформой TikTok, разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта и ведет переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics по его производству.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
По словам источников, ByteDance планирует получить образцы собственных ИИ-микросхем уже к концу марта. Кроме этого, компания планирует выпустить в этом году не менее 100 000 единиц чипов.
Один из собеседников добавил, что Bytedance стремится постепенно увеличить производство до 350 000 единиц чипов в год.

Что известно о переговорах с Samsung

Переговоры с Samsung включают доступ к поставкам микросхем, которых очень не хватает в мире на фоне развития глобальной инфраструктуры на основе искусственного интеллекта, что делает сделку особенно привлекательной.
В компании же заявили, что информация в СМИ о собственном проекте ByteDance по разработке чипов — «неточная».
Samsung от комментариев отказался.
По материалам:
Укрінформ
ИИSamsung
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems