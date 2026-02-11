Владелец TikTok разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта
Китайская компания ByteDance, владеющая популярной видеоплатформой TikTok, разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта и ведет переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics по его производству.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
По словам источников, ByteDance планирует получить образцы собственных ИИ-микросхем уже к концу марта. Кроме этого, компания планирует выпустить в этом году не менее 100 000 единиц чипов.
Один из собеседников добавил, что Bytedance стремится постепенно увеличить производство до 350 000 единиц чипов в год.
Что известно о переговорах с Samsung
Переговоры с Samsung включают доступ к поставкам микросхем, которых очень не хватает в мире на фоне развития глобальной инфраструктуры на основе искусственного интеллекта, что делает сделку особенно привлекательной.
В компании же заявили, что информация в СМИ о собственном проекте ByteDance по разработке чипов — «неточная».
Samsung от комментариев отказался.
Поделиться новостью
Также по теме
Владелец TikTok разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта
Как мыть авто зимой, чтобы не испортить
OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT
Что известно о новой Tesla Roadster (характеристики)
Топ-10 марок и моделей авто января 2026 года
Регистрация авто для иностранцев: условия и документы