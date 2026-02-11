Владелец TikTok разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта Сегодня 23:17 — Технологии&Авто

Китайская компания ByteDance, владеющая популярной видеоплатформой TikTok, разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта и ведет переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics по его производству.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

По словам источников, ByteDance планирует получить образцы собственных ИИ-микросхем уже к концу марта. Кроме этого, компания планирует выпустить в этом году не менее 100 000 единиц чипов.

Один из собеседников добавил, что Bytedance стремится постепенно увеличить производство до 350 000 единиц чипов в год.

Что известно о переговорах с Samsung

Переговоры с Samsung включают доступ к поставкам микросхем, которых очень не хватает в мире на фоне развития глобальной инфраструктуры на основе искусственного интеллекта, что делает сделку особенно привлекательной.

В компании же заявили, что информация в СМИ о собственном проекте ByteDance по разработке чипов — «неточная».

Samsung от комментариев отказался.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.