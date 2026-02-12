Facebook запустил монетизацию для украинских блогеров с 5000 подписчиков
В январе 2026 года украинские пользователи Facebook с аудиторией от 5000 до 10 000 подписчиков начали получать первые выплаты от Meta. Речь идет о подключении к глобальной Content Monetization Program, которая прежде для украинского сегмента была ограниченно доступной.
Об этом сообщает канал Digital Masons.
Украинским авторам стали доступны следующие инструменты монетизации:
- Unified Program (единая программа монетизации контента);
- Facebook Stars;
- Подписки (Subscriptions);
- Брендированный контент (Branded Content).
Meta фактически расширяет модель выплат не только на видео, но и фото и текстовые публикации, что усиливает конкуренцию с YouTube и TikTok за авторов контента.
Маркетологи ожидают, что активизация монетизации будет стимулировать рост количества качественного контента в украинском сегменте Facebook, а также может повлиять на рекламный рынок — в частности, из-за потенциального снижения стоимости привлечения (CPC/CPM).
Ранее Meta также анонсировала тестирование премиум-подписок для пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp, в том числе с интеграцией приложения для создания видео Vibes.
Поделиться новостью
Также по теме
Facebook запустил монетизацию для украинских блогеров с 5000 подписчиков
ИИ ускоряет работу, но заставляет людей чувствовать себя перегруженными — исследование
Какое авто признали худшим по уровню комфорта
Google позволит пользователям удалять информацию о себе прямо из поисковой системы
Владелец TikTok разрабатывает чип на основе искусственного интеллекта
Как мыть авто зимой, чтобы не испортить