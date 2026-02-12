0 800 307 555
Facebook запустил монетизацию для украинских блогеров с 5000 подписчиков

Технологии&Авто
17
Meta расширяет модель выплат на видео, фото и текстовые публикации
В январе 2026 года украинские пользователи Facebook с аудиторией от 5000 до 10 000 подписчиков начали получать первые выплаты от Meta. Речь идет о подключении к глобальной Content Monetization Program, которая прежде для украинского сегмента была ограниченно доступной.
Об этом сообщает канал Digital Masons.

Украинским авторам стали доступны следующие инструменты монетизации:

  • Unified Program (единая программа монетизации контента);
  • Facebook Stars;
  • Подписки (Subscriptions);
  • Брендированный контент (Branded Content).
Meta фактически расширяет модель выплат не только на видео, но и фото и текстовые публикации, что усиливает конкуренцию с YouTube и TikTok за авторов контента.
Маркетологи ожидают, что активизация монетизации будет стимулировать рост количества качественного контента в украинском сегменте Facebook, а также может повлиять на рекламный рынок — в частности, из-за потенциального снижения стоимости привлечения (CPC/CPM).
Ранее Meta также анонсировала тестирование премиум-подписок для пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp, в том числе с интеграцией приложения для создания видео Vibes.
По материалам:
Діло
FacebookMeta
