Facebook запустил монетизацию для украинских блогеров с 5000 подписчиков

Meta расширяет модель выплат на видео, фото и текстовые публикации

В январе 2026 года украинские пользователи Facebook с аудиторией от 5000 до 10 000 подписчиков начали получать первые выплаты от Meta. Речь идет о подключении к глобальной Content Monetization Program, которая прежде для украинского сегмента была ограниченно доступной.

Об этом сообщает канал Digital Masons.

Украинским авторам стали доступны следующие инструменты монетизации:

Unified Program (единая программа монетизации контента);

Facebook Stars;

Подписки (Subscriptions);

Брендированный контент (Branded Content).

Meta фактически расширяет модель выплат не только на видео, но и фото и текстовые публикации, что усиливает конкуренцию с YouTube и TikTok за авторов контента.

Маркетологи ожидают, что активизация монетизации будет стимулировать рост количества качественного контента в украинском сегменте Facebook, а также может повлиять на рекламный рынок — в частности, из-за потенциального снижения стоимости привлечения (CPC/CPM).

Ранее Meta также анонсировала тестирование премиум-подписок для пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp, в том числе с интеграцией приложения для создания видео Vibes.

