Лидеры продаж авто на вторичном рынке Украины (инфографика)

Прошлый 2025 год для внутренних перепродаж подержанных автомобилей стал периодом определенной коррекции. В целом украинцы заключили 895 593 сделки купли-продажи, что на 18,9% меньше, чем в 2024 году. Рынок несколько сократился, но не утратил своей динамики.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Особенно интересен декабрь, показавший аномальный рост — почти 80 тысяч сделок. Формально это выглядит как «плюс 110%» по сравнению с декабрем 2024 года, однако следует учесть контекст: в прошлом году в этот период сервисные центры МВД имели серьезные технические проблемы с базами данных, из-за чего регистрации почти не проводились.
Инфографика: eauto.org.ua
Рейтинг марок

В зачете брендов Volkswagen остается недостижимым лидером уже много лет. Renault уверенно держит второе место, однако сзади постоянно виден ВАЗ.
Присутствие BMW в рейтинге выше Skoda и Toyota походит на вызов логике. За BMW идет целая когорта фанатов Audi и Mercedes-Benz, которых оказалось больше покупателей Ford или Hyundai.
Инфографика: eauto.org.ua
Рейтинг моделей

Среди конкретных моделей лидером остается Volkswagen Passat. Сразу за ним — Daewoo Lanos, который продолжает оставаться популярным «входным билетом» в мир собственного авто. Skoda Octavia и Volkswagen Golf подтверждают, что универсальность и проверенная конструкция остаются ключевыми факторами выбора.
Во второй половине десятки расположились Renault Megane, BMW 5 Series и 3 Series, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.
Инфографика: eauto.org.ua
Сегмент дорогих экзотических автомобилей в 2025 году показал активность. Самой популярной премиальной маркой остался Porsche — более трех тысяч единиц сменили владельцев.
Среди редких автомобилей украинцы перепродали более сотни Bentley и полсотни Rolls-Royce.
«Итальянский стиль представляли полторы сотни Maserati и два десятка Lamborghini. Для любителей британской изысканности нашлось два десятка Aston Martin, а настоящими гурманами стали трое новых владельцев McLaren и одиннадцать ценителей Ferrari. Даже такой ультра-премиум как Maybach нашел пятерых покупателей», — рассказали аналитики.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
