HP представила клавиатуру с полноценным компьютером внутри
HP предложила нетипичный взгляд на портативные компьютеры. Вместо ноутбука производитель решил вместить весь компьютер непосредственно в клавиатуру. Так появился HP Eliteboard G1a — компактное устройство, ориентированное прежде всего на корпоративное использование.
Что такое HP Eliteboard G1a
HP Eliteboard G1a — это полноразмерная QWERTY-клавиатура с цифровым блоком, внутри которой размещены все компоненты настольного компьютера. Устройство работает под управлением Windows и не требует отдельного системного блока.
В корпус Eliteboard G1a компания HP интегрировала все ключевые компоненты компьютера — процессор AMD Ryzen, оперативную память, внутреннее хранилище, а также микрофоны и динамики, благодаря чему устройство фактически полноценно Windows-ПК в форм-факторе обычной клавиатуры.
Как работает клавиатура-ПК
Для начала работы достаточно подключить Eliteboard G1a к совместимому монитору с помощью USB-C. После этого устройство сразу запускается и работает как обычный настольный компьютер с Windows.
Клавиатура имеет два порта USB-C: один служит для подключения монитора, другой для аксессуаров или питания в случаях, когда дисплей не поддерживает подачу энергии.
При этом HP также предусмотрела версию Eliteboard G1a со встроенным аккумулятором, что делает устройство более удобным для мобильных и гибких рабочих сценариев.
HP сообщает, что Eliteboard G1a поступит в продажу в марте 2026 года. На момент анонса компания не раскрыла официальную стоимость устройства.
