Рынок новых авто в Украине завершил год рекордным ростом — Укравтопром

Технологии&Авто
58
В декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное, начиная с марта 2014 года, количество новых легковых авто — 12,4 тыс. рублей. авто.
Об этом сообщил Укравтопром.

Причины

Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льготы по НДС на электромобили, что привело к ажиотажу по оформлению авто в декабре — последнего месяца действия льготы.
Относительно ноября 2025 г. рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабоем 2024 г. в 2,2 раза.
Самой популярной маркой месяца остается китайская BYD .
Итого в прошлом году в стране было реализовано 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 г.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
