В декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное, начиная с марта 2014 года, количество новых легковых авто — 12,4 тыс. рублей. авто.

Об этом сообщил Укравтопром.

Причины

Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льготы по НДС на электромобили, что привело к ажиотажу по оформлению авто в декабре — последнего месяца действия льготы.

Относительно ноября 2025 г. рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабоем 2024 г. в 2,2 раза.

Самой популярной маркой месяца остается китайская BYD .

Итого в прошлом году в стране было реализовано 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 г.

