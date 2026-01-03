Как выглядит обновленный Hyundai Staria (фото) Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

Минивэн Staria от Hyundai всегда отличался на фоне одноклассников — по крайней мере, своим дизайном, который даже в наши дни больше напоминает концепт-кар, чем серийное авто. Не удивительно, что даже рестайлинг не стал поводом менять фирменный облик. Большинство же главных изменений на этот раз скрыли внутри.

Плановое обновление выпустили ровно в середине жизненного цикла этого поколения модели. И хотя внешне минивэн узнается мгновенно, некоторые детали его экстерьера все же немного переиначили. К примеру, если раньше светодиодная полоса на «носе» была разделена на три сегмента, то теперь она стала сплошной, а на фальшрадиаторной решетке появились прямоугольные элементы, которые будут выглядеть более органично рядом с новыми блоками фар.

Самые интересные сюрпризы планового рестайлинга находятся в салоне автомобиля. Интерьер получил обновленную переднюю панель с новыми дефлекторами, дополнительным отсеком для мелочей и, главное, физическими кнопками вместо сенсорных. Блок климат-контроля также получил электромеханические клавиши и «крутилки», а оба дисплея цифрового кокпита — приборная панель и экран мультимедийной системы — теперь имеют диагональ 12,3 дюйма.

Кроме этого появились мелкие, но уместные улучшения: новый руль, ручка возле водительского сиденья для более удобной посадки и селектор трансмиссии на руле в версии Lounge вместо не слишком удобных кнопок. Информационно-развлекательная система теперь поддерживает «облачные» обновления, а в базовой комплектации будет устанавливаться адаптивный круиз-контроль.

На презентации было заявлено, что 2,2-литровый 177-сильный турбодизель, с которым Staria очень прилично продается на нашем рынке (360 авто за 11 месяцев 2025 года — это самый лучший результат в сегменте), уберут из линейки. После этого минивэн останется с бензиновым 3,5-литровым атмосферным двигателем на 240 лошадиных сил, который на родине уже адаптировали для работы на автогазе.

