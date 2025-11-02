Amazon планирует инвестировать $1,6 млрд в развитие бизнеса в Нидерландах
Крупнейший в мире рынок электронной коммерции Amazon планирует инвестировать 1,4 млрд евро (1,63 млрд долларов) в развитие своей деятельности в Нидерландах в течение следующих трех лет.
Об этом сообщили в компании, передает Reuters.
Это крупнейшая инвестиция Amazon в пятую по величине экономику Еврозоны с момента выхода на рынок в 2020 году.
На сегодняшний день в Нидерландах Amazon имеет около 1000 сотрудников, а по объемам онлайн-продаж уступает лидеру рынка Bol.com, дочерней компании Ahold Delhaize.
По словам главы Amazon в Бельгии и Нидерландах Евы Факт, Нидерланды являются для компании важным рынком роста, а инвестиции позволят улучшить обслуживание клиентов и расширить сервисы.
Часть средств будет направлена на разработку искусственного интеллекта для предпринимателей, продающих свои товары через платформу Amazon.
Ранее в этом месяце Amazon объявила об инвестициях $1,16 млрд в бельгийские операции, показывая последовательную стратегию расширения присутствия в Европе.
