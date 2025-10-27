0 800 307 555
Amazon разрабатывает умные очки с ИИ для курьеров для быстрой доставки

Технологии&Авто
16
Amazon создает умные очки на основе искусственного интеллекта для своих водителей доставки. Они должны помочь курьерам работать без телефона, все необходимое будет прямо перед глазами.
Об этом пишет TechCrunch.

Что умеют умные очки с ИИ от Amazon

Умные очки позволяют сканировать посылки, получать маршрут и делать фото в качестве подтверждения доставки. Для этого не нужно держать телефон, все можно сделать взглядом или голосом.
Устройство использует камеры, компьютерное зрение и искусственный интеллект, чтобы показывать нужную информацию прямо на стеклах очков, например направление движения или предупреждение об опасности.

Как работают умные очки с ИИ от Amazon

  • когда курьер доставки подъезжает к нужному месту, очки сами включаются. Они помогают найти нужную посылку в автомобиле, а затем подсказывают, куда идти;
  • очки можно носить с линзами, а специальные переходные линзы автоматически подстраиваются под свет днем ​​и в темноте;
  • очки соединены с контроллером в жилете курьера. Есть батарея, система управления и кнопка тревоги на случай опасности;
  • в будущем очки смогут предупреждать, если курьер оставил посылку не по тому адресу, или обнаруживать домашних животных рядом с домом.
В настоящее время Amazon испытывает очки с водителями в Северной Америке. После этого компания планирует усовершенствовать устройство и запустить его в продажу шире.
По материалам:
Speka
