0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY

Технологии&Авто
13
В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY
В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY
В мире снова растет интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 50% покупателей планируют приобрести новый или б/у автомобиль с ДВС в течение следующих двух лет, что на 13 процентных пунктов больше, чем в 2024 году.
Об этом свидетельствуют данные отчета международной сети аудиторских и консалтинговых фирм EY.

Почему популярность электромобилей снижается

Приверженность электромобилям снизилась до 14%, что на 10 п.п. меньше с прошлым годом, а предпочтение гибридам снизилось до 16%, что на 5 п.п. меньше.
Читайте также
51% потенциальных покупателей электромобилей говорят, что их планы остаются неизменными, но 36% пересматривают или откладывают покупку из-за геополитических событий.
Потребители взвешивают реалии изменений в политике, давлении на цены и неравномерного развития инфраструктуры зарядных станций, заявили в EY.
Обеспокоенность по поводу запаса хода продолжает быть одним из главных препятствий для потребителей, выбирающих двигатели с внутренним сгоранием вместо электромобилей.
В региональном разрезе процент потребителей, заявляющих о желании приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, вырос на 12 пунктов в Северной и Южной Америках, на 11 пунктов в Европе и на 10 пунктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как намерение приобрести электромобили без такого двигателя снизилось на всех основных рынках.
Читайте также
Изменения в политике, включая отмену налоговых льгот на электромобили в США и изменение целевых показателей выбросов, формируют эти тенденции.
В то же время, крупные автопроизводители вновь сосредотачиваются на портфелях двигателей внутреннего сгорания и гибридов, а также модифицируют программы электромобилей в ответ на изменение потребительского спроса.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems