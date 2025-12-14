В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY

В мире снова растет интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 50% покупателей планируют приобрести новый или б/у автомобиль с ДВС в течение следующих двух лет, что на 13 процентных пунктов больше, чем в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные отчета международной сети аудиторских и консалтинговых фирм EY.

Почему популярность электромобилей снижается

Приверженность электромобилям снизилась до 14%, что на 10 п.п. меньше с прошлым годом, а предпочтение гибридам снизилось до 16%, что на 5 п.п. меньше.

51% потенциальных покупателей электромобилей говорят, что их планы остаются неизменными, но 36% пересматривают или откладывают покупку из-за геополитических событий.

Потребители взвешивают реалии изменений в политике, давлении на цены и неравномерного развития инфраструктуры зарядных станций, заявили в EY.

Обеспокоенность по поводу запаса хода продолжает быть одним из главных препятствий для потребителей, выбирающих двигатели с внутренним сгоранием вместо электромобилей.

В региональном разрезе процент потребителей, заявляющих о желании приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, вырос на 12 пунктов в Северной и Южной Америках, на 11 пунктов в Европе и на 10 пунктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как намерение приобрести электромобили без такого двигателя снизилось на всех основных рынках.

Изменения в политике, включая отмену налоговых льгот на электромобили в США и изменение целевых показателей выбросов, формируют эти тенденции.

В то же время, крупные автопроизводители вновь сосредотачиваются на портфелях двигателей внутреннего сгорания и гибридов, а также модифицируют программы электромобилей в ответ на изменение потребительского спроса.

