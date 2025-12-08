Половина покупателей не планирует покупать электроавто Сегодня 09:03 — Технологии&Авто

Половина покупателей не планирует покупать электроавто

ЕС планирует запретить продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Но водители не спешат переходить на электромобили. И хотя правительства многих стран вводят разные финансовые стимулы для поощрения перехода на «электрички», продажи резко падают, как только бонусы прекращают действовать.

Об этом говорится в опросе компании carVertical.

4 из 5 покупателей предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания

На вопрос о преимущественном виде топлива:

43,8% респондентов опроса carVertical ответили, что выбирают бензин,

38,9% - дизель,

10,4% - гибрид,

5,6% - электричество.

Это доказывает, что покупатели предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания и не готовы к альтернативам.

Преимущественный вид топлива напрямую связан с планами покупки электромобилей. Более половины опрошенных (51,5%) заявили, что сейчас не приобрели бы электромобиль, и только 12,2% рассмотрели бы такую ​​возможность. 36,3% затруднились и ответили, что, возможно, купят в будущем.

«Высокая стоимость электромобилей, отсутствие зарядной инфраструктуры и разные мифы относительно электромобилей — вот причины слабой заинтересованности в них. Все очевиднее факт, что отказ от двигателей внутреннего сгорания будет непростым. Мер, предпринимаемых правительствами, недостаточно для убеждения людей. говорится в опросе компании carVertical,

ЕС законодательно запретил продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, требуя нулевой уровень выбросов от новых транспортных средств в продаже и планируя добиться климатической нейтральности до 2050 года.

Однако некоторые государства-участники, в частности Италия, призвали к большей гибкости в достижении этой цели, опасаясь экономического влияния на всю автомобильную отрасль.

Причины приобретения электроавто

Большинство респондентов (47,2%) считают, что электромобили дешевле в эксплуатации и обслуживании.

Поскольку у них меньше подвижных частей, расходы на обслуживание обычно ниже, чем у бензиновых или дизельных транспортных средств. Рост цен на горючее также побуждает водителей к переходу на электричество как экономную альтернативу.

17,6% опрошенных водителей предпочитают электромобили из-за более низких налогов,

Многие страны ЕС снижают или отменяют налоги на владение, способствуя распространению электромобилей. К примеру, Германия и Франция предлагают освобождение или значительное снижение ежегодных дорожных налогов на электромобили, а Нидерланды полностью освобождают электромобили от налогов на регистрацию и эксплуатацию.

14,1% опрошенных выбрали бы электромобили из-за государственных субсидий. Так, Франция предоставляет до 7000 евро (338,7 тыс. грн) на приобретение нового электромобиля в зависимости от дохода владельца.

Только 14% пользователей carVertical выбирают электромобиль по экологическим причинам. Однако, поскольку такие города как Париж, Лондон или Берлин расширяют зоны с низким уровнем выбросов, владение электромобилем становится не столько выбором образа жизни, сколько необходимостью для городских водителей, стремящихся избежать штрафов или ограничений (7,1%).

Субсидии для авто

Несколько стран ЕС уже сократили или отменили субсидии на электромобили. Швеция прекратила действие субсидий на покупку в 2022 году, Германия — в конце 2023 года, что привело к значительному падению продаж «электричек».

Администрация Дональда Трампа в США приняла ряд решений, существенно ограничивших политику поддержки электромобилей, в частности отменила квоты на продажу электромобилей, уменьшила или упразднила федеральные налоговые льготы и заморозила финансирование инфраструктуры для них. Это замедлило использование электромобилей и создало неопределенность для автопроизводителей.

