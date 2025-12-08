США и Япония тестируют первую общую лазерную систему ПРО
США и Япония успешно провели первые испытания совместной лазерной системы противоракетной обороны, призванной защищать союзников от баллистических и гиперзвуковых угроз.
Система сочетает передовые американские технологии лазерной наводки с японскими платформами ракетного обнаружения и сопровождения. Испытания показали возможность точного поражения целей на большом расстоянии с минимальным временем реакции.
Читайте также
По словам представителей оборонных ведомств двух стран, проект является частью расширенного сотрудничества в сфере безопасности над Тихим океаном и позволяет создать мультифункциональный щит для защиты союзников.
Ожидается, что система будет введена в промышленную эксплуатацию до 2027 г. и станет ключевым элементом стратегии коллективной обороны США и Японии.
Поделиться новостью
Также по теме
США и Япония тестируют первую общую лазерную систему ПРО
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Microsoft повысит стоимость Office
Один из новых iPhone рекордно упал в цене
ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд
ТОП-10 автомобилей с самым низким спросом, но поразительным качеством