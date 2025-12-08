США и Япония тестируют первую общую лазерную систему ПРО Сегодня 05:43 — Технологии&Авто

США и Япония успешно провели первые испытания совместной лазерной системы противоракетной обороны, призванной защищать союзников от баллистических и гиперзвуковых угроз.

Система сочетает передовые американские технологии лазерной наводки с японскими платформами ракетного обнаружения и сопровождения. Испытания показали возможность точного поражения целей на большом расстоянии с минимальным временем реакции.

По словам представителей оборонных ведомств двух стран, проект является частью расширенного сотрудничества в сфере безопасности над Тихим океаном и позволяет создать мультифункциональный щит для защиты союзников.

Ожидается, что система будет введена в промышленную эксплуатацию до 2027 г. и станет ключевым элементом стратегии коллективной обороны США и Японии.

