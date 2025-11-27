0 800 307 555
Исторический прецедент: Великобритания будет производить украинские дроны Octopus для ПВО
Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus», — сообщил он.
По его словам, это исторический прецедент.
«Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с „шахедами“», — заявил Шмыгаль.
Он добавил, что планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинская индустрия дронов переживает беспрецедентный рост: с 5 тысяч аппаратов в 2022 году страна вышла на производство 4 миллионов к концу 2024-го. В 2025-м ожидается новый рекорд, ведь Минобороны намерено закупить еще 4,5 миллиона беспилотников на $2,7 млрд.
По материалам:
Finance.ua
