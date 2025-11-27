Украина способна сдержать рф: ключевые условия успеха
Украина способна остановить дальнейшее продвижение российских войск и стабилизировать ситуацию на фронте при надлежащей военной поддержке западных партнеров в сочетании с санкциями.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Украинские силы доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при их хорошем личном составе и оснащении», — говорится в отчете.
В частности, Украина заставила российские войска вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области в ходе контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также вынудила россию покинуть правобережную Херсонщину в ноябре 2022 года.
Аналитики ISW отмечают, что украинские войска «нанесли россии непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений», заставляя противника тратить время, человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.
В Институте напомнили, что украинские войска также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно.
Как отмечают аналитики, Украина заставила россию начать позиционную войну, лишающую россию возможности проводить оперативный маневр.
«Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против россии, могут позволить Украине остановить продвижение россии на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области», — пишет ISW.
