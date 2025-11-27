День финансов: новая программа МВФ, принудительное взыскание $3 млрд ПриватБанку, профессии будущего Сегодня 17:35

В четверг, 27 ноября, Украина и МВФ договорились о новой программе, а Польша меняет правила трудоустройства иностранцев.

Украина и МВФ договорились о новой программе

Миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что составляет $8,1 млрд.

Принудительное взыскание $3 миллиардов

24 ноября 2025 года истек срок, определенный Высоким судом Англии для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года. Согласно этому решению Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны оплатить ПриватБанку более $3 миллиардов для возмещения убытков и процентов, начисленных к вынесению решения.

Где украинцы держат деньги

. По состоянию на ноябрь 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины составила 1 534,8 млрд грн, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца

Способы покупки криптовалюты с каждым днем ​​становятся более простыми и доступными даже для начинающих. В то же время многие пользователи до сих пор теряются из-за большого количества криптобирж, вариантов оплаты и требований к верификации. Сегодня рассмотрим топ-3 криптобиржи, которые, на наш взгляд, позволяют купить биткоин быстро и безопасно: Где и как купить биткоин в конце 2025 года

Нарушения, на которые чаще всего жалуются украинцы

Государственная налоговая служба Украины запустила новый цифровой сервис TAX Control. С момента его старта уже поступило около 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.

10 самых популярных вакансий

Бизнес через Службу занятости чаще всего ищет работников сферы торговли и услуг, рабочих специальностей и простейших профессий. Машинисты, водители, швеи, слесари и трактористы относятся к категориям, где вакансии появляются тысячи раз каждый год.

Сколько работать, чтобы купить квартиру в Киеве

Несмотря на повышение цены квадратного метра, квартиры на столичном вторичном рынке стали несколько более доступными для покупателей. Об этом свидетельствуют расчеты ЛУН. Так сколько лет нужно, чтобы купить квартиру в столице — читайте здесь.

Логистическая отрасль показывает динамичное восстановление

Логистическая область демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов.

Профессии, которые будут востребованы в следующие 10 лет

Какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем? Всего в списке исследования есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие 5−10 лет. Приводим еще 12 из них

Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

2025 год стал периодом самой масштабной за десятилетие реформы трудоустройства иностранцев в Польше. Новые правила углубили цифровизацию и усилили защиту мобильных работников, хотя создали дополнительное административное бремя для предпринимателей.

«Укрпочта» выпустила новую марку

«Укрпочта» выпустила марку «Хлеб ценой жизни», посвященную украинским аграриям. «Новый почтовый выпуск „Хлеб ценой жизни“ из серии „Героические профессии“ посвящен всем украинским аграриям, которые дают жизнь украинской земле даже под обстрелами», — сказано в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.