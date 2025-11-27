«Укрпошта» випустила марку, присвячену аграріям (фото) Сьогодні 15:15

«Укрпошта» випустила марку, присвячену аграріям (фото), Фото: Укрпошта

«Укрпошта» випустила марку «Хліб ціною життя», присвячену українським аграріям.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

«Новий поштовий випуск „Хліб ціною життя“ із серії „Героїчні професії“ присвячений всім українським аграріям, які дають життя українській землі навіть під обстрілами», — сказано в повідомленні.

Сюжет марки та історія фермера

В основі сюжету — історія фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка, якому президент посмертно присвоїв звання Героя України. Більше тридцяти років Олександр Гордієнко займався сільським господарством, очолював обласну асоціацію фермерів, а після початку повномасштабної війни захищав свої поля. Як розповідає донька Олександра, чоловік вивіз понад п’ять тисяч протитанкових мін і збив більше двохсот безпілотників, рушницею та засобами РЕБ охороняв наш хліб.

5 вересня 2025 року російський безпілотник влучив у його автівку просто під час роботи в полі. Олександр Гордієнко загинув.

Фото: Укрпошта

Значення випуску

«Поштові марки „Хліб ціною життя“ — про всіх, хто дає життя українській землі. Про тих, хто сіє під обстрілами, розміновує поля власними руками й не здається навіть тоді, коли поруч вибухи. Завдяки цим людям родини в тилу збираються за одним столом, хлопці та дівчата на передовій отримують свіжий хліб і знають — їх чекають удома. Українські фермери щодня роблять те, що тримає країну живою. Коли сходить урожай — тримається і віра кожного з нас», — коментують в Укрпошті.

Тираж і оформлення

Випуск представлено зчіпкою з двох марок (тираж — 300 тисяч). До марок традиційно будуть випущені конверт «Перший день» і презентаційна папка. Авторка поштового випуску — Анастасія Бондарець.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 листопада, Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». На марковому аркуші надруковані слова Тараса Шевченка із поеми «Кавказ», яка стала одним із символів українського опору імперії.

