День фінансів: нова програма МВФ, примусове стягнення $3 млрд ПриватБанку, професії майбутнього

У четвер, 27 листопада, Україна та МВФ домовилися про нову програму, а Польща змінює правила працевлаштування іноземців.

Україна та МВФ домовилися про нову програму

Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює $8,1 млрд.

Примусове стягнення $3 мільярдів

24 листопада 2025 року сплив строк, визначений Високим судом Англії для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані сплатити ПриватБанку понад $3 мільярди для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення.

Де українці тримають гроші

Станом на листопад 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця

Способи купівлі криптовалюти з кожним днем стають простішими та доступнішими навіть для початківців. Водночас чимало користувачів досі розгублюються через велику кількість криптобірж, варіантів оплати та вимог до верифікації. Сьогодні розглянемо топ-3 криптобіржі, які, на наш погляд, дозволяють купити біткоїн швидко та безпечно: Де та як купити біткоїн наприкінці 2025 року

Порушення, на які найчастіше скаржаться українці

Державна податкова служба України запустила новий цифровий сервіс «TAX Control». З моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.

10 найпопулярніших вакансій

Бізнес через Службу зайнятості найчастіше шукає працівників сфери торгівлі і послуг, робітничих спеціальностей та найпростіших професій. Машиністи, водії, швачки, слюсарі та трактористи належать до категорій, де вакансії з’являються тисячі разів щороку.

Скільки працювати, щоб купити квартиру в Києві

Незважаючи на підвищення ціни квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців. Про це свідчать розрахунки ЛУН.

Логістична галузь показує динамічне відновлення

Логістична галузь демонструє динамічне відновлення та стабільний попит на кадри. Основний виклик галузі — дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

Професії, що будуть затребувані в наступні 10 років

Які професії будуть актуальними в найближчому майбутьому? Всього в списку дослідження є 30 спеціальностей, які будуть актуальні в найближчі 5− 10 років. Наводимо ще 12 з них

Польща змінює правила працевлаштування іноземців

2025 рік став періодом наймасштабнішої за десятиліття реформи працевлаштування іноземців у Польщі. Нові правила поглибили цифровізацію та посилили захист мобільних працівників, хоча водночас створили додатковий адміністративний тягар для підприємців.

«Укрпошта» випустила нову марку

«Укрпошта» випустила марку «Хліб ціною життя», присвячену українським аграріям."Новий поштовий випуск «Хліб ціною життя» із серії «Героїчні професії» присвячений всім українським аграріям, які дають життя українській землі навіть під обстрілами", — сказано в повідомленні.

