Укрпошта ввела в обіг марку до Дня Гідності та Свободи (фото)

Укрпошта ввела в обіг марку до Дня Гідності та Свободи (фото)
Укрпошта ввела в обіг марку до Дня Гідності та Свободи (фото), Фото: Укрпошта
У п’ятницю, 21 листопада, Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». Вона від сьогодні є дійсною для оплати послуг у всіх відділеннях зв’язку.
Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».
На марковому аркуші надруковані слова Тараса Шевченка із поеми «Кавказ», яка стала одним із символів українського опору імперії.
«Не вмирає душа наша. Не вмирає воля. І неситий не виоре на дні моря поле», — писав Кобзар. І ці слова, як і 180 років тому, тримають українців у боротьбі.
Фото: Укрпошта
Урочиста церемонія спецпогашення нового поштового випуску відбулася на XXI Національній філателістичній виставці «Укрфілекс. Одеса 2025». Поштова марка створена за творами художника Дмитра Кришовського.
«Для Укрпошти це теж особливий день. Наш головний офіс розташований на Майдані — місці, від якого відраховують відстані по всій країні. Місці, звідки в 2013—2014 роках почався шлях до звільнення — від тягаря минулого і всього, що сковувало наш рух уперед. Ми не просто бачили ті події — ми були їхньою частиною. Щоб підкреслити вагу цього дня, ми випустили марку, яка так і називається — До Дня Гідності та Свободи», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
До випуску увійшли два ключові символи спротиву:
  • «Тризуб» — знак із тисячолітньою історією. Від княжої доби — до УНР, від радянських репресій — до сучасної боротьби за незалежність. Російська агресія в Криму і на сході України розпочалася із знищення Тризуба як маркера української ідентичності. Сьогодні Тризуб об’єднує українців, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави.
  • «Руській воєнний корабль, іді на…» — мистецький артефакт сучасної війни та символ незламності, який облетів увесь світ.
Фото: Укрпошта
Характеристики марки

Номінал поштової марки — U. Марковий аркуш складається із 10 марок та 2 купонів. Тираж — 2 000 000 примірників, у тому числі — 23 000 неперфорованих аркушів з наддруком «Укрфілекс. Одеса 2025. XXI Національна філателістична виставка». Цей аркуш призначений для власників абонементів «Ексклюзив» та «Ексклюзив+» і активних учасників філателістичного руху.
Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти та Поштовому маркеті онлайн.
За матеріалами:
Finance.ua
