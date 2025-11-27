0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в рф

51
Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в рф
Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в рф
Латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны железнодорожных путей, ведущих в россию. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.
До конца года правительство проанализирует информацию о возможном демонтаже железнодорожной линии с учетом мнения Национальных вооруженных сил. Обсудить этот вопрос также планируется с лидерами Литвы и Эстонии.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что окончательное решение ожидается в начале следующего года. По его словам, напряженная ситуация на восточной границе будет сохраняться еще долгое время, и демонтаж путей — одно из возможных решений.
«Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты», — подчеркнул Ринкевичс.
Он добавил, что планирует заслушать доклады по этому вопросу, но подчеркнул, что сначала правительство должно провести консультации и подготовить оценку.
Ранее литовская железная дорога (LTG) остановила транзит из россии в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании «Лукойл» и связанных с ней фирм.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems