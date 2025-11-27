Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в рф
Латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны железнодорожных путей, ведущих в россию. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.
До конца года правительство проанализирует информацию о возможном демонтаже железнодорожной линии с учетом мнения Национальных вооруженных сил. Обсудить этот вопрос также планируется с лидерами Литвы и Эстонии.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что окончательное решение ожидается в начале следующего года. По его словам, напряженная ситуация на восточной границе будет сохраняться еще долгое время, и демонтаж путей — одно из возможных решений.
«Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты», — подчеркнул Ринкевичс.
Он добавил, что планирует заслушать доклады по этому вопросу, но подчеркнул, что сначала правительство должно провести консультации и подготовить оценку.
Ранее литовская железная дорога (LTG) остановила транзит из россии в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании «Лукойл» и связанных с ней фирм.
