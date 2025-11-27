НБУ выставил на повторные торги 129 участков в Киевской области на 257 млн грн Сегодня 20:24

Национальный банк Украины выставил на повторные торги в электронной системе Прозорро. Продажи 129 земельных участков. Они перешли в собственность НБУ через погашение задолженности по кредитам рефинансирования, которые ранее получали украинские банки.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

Все земли находятся в Киевской области. 54 из них — сельскохозяйственного назначения, еще 74 предназначены для застройки. Цены на торгах стартуют с 211,8 тыс. грн до 22,5 млн грн. Общая начальная стоимость имущества составляет 257 млн грн.

Дата и условия проведения торгов

Торги на Прозорро. Продажи запланированы на 23 декабря 2025 года. Принять участие в торгах от НБУ может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных для работы в системе площадок.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что почти 20,7 млрд грн привлекли организаторы онлайн-аукционов по продаже активов банкротов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Это результат более 7,4 тыс. успешных торгов с 2019 года. По итогам онлайн-аукционов стоимость активов увеличилась более чем на пятую часть. Вырученные средства были направлены на погашение задолженностей перед кредиторами.

