Alibaba выпустила «умные» очки Quark с функциями перевода и распознавания цен

Китайский технологический гигант Alibaba объявил о выпуске своих новых «умных» очков Quark AI. Таким образом, китайский гигант начал конкуренцию с американской Meta, занимающей в настоящее время лидерские позиции в этой сфере.
Об этом сообщает Reuters.
Гарнитура, похожая на обычные очки
В отличие от громоздких VR-гарнитур, производимых, например, Meta, Quark выглядят как обычные черные пластиковые очки.
Гарнитура будет работать на базе собственной модели и приложения Qwen AI от Alibaba, а цены на устройство будут стартовать от 1899 юаней ($268,25).
Alibaba заявила, что очки будут глубоко интегрированы с ее ключевыми приложениями, такими как платежный сервис Alipay и сайт Taobao. Пользователи смогут использовать Quark для ряда задач, в частности, для мгновенного перевода во время путешествий и распознавания цен в магазинах.
Гонка за устройствами с искусственным интеллектом
Выпуск Quark стал частью агрессивного продвижения Alibaba на потребительский рынок ИИ, где компания исторически отставала от глобальных конкурентов. Ранее в этом месяце Alibaba также запустила серьезное обновление своего чат-бота с искусственным интеллектом.
Мировая гонка за новыми формами устройств для развлечений и вычислений на базе ИИ распалила борьбу между крупнейшими технологическими компаниями:
- Meta (владелец Instagram) преимущественно доминирует в индустрии VR-гарнитур, занимая около 80% рынка.
- Apple продает свою гарнитуру Vision Pro.
- Samsung Electronics в октябре выпустила гарнитуру расширенной реальности Galaxy XR, использующую функции ИИ от Google.
Следует отметить, что и другие китайские компании тоже выпустили аналогичные продукты: Xiaomi запустила свой продукт в июне, а Baidu уже продает похожие очки на базе ИИ.
Ранее генеральный директор Meta, в который входят Facebook и Instagram, Марк Цукерберг заявил инвесторам, что люди без очков с искусственным интеллектом в будущем будут в невыгодном положении.
Meta активно работает над созданием «умных очков», таких как Ray-Ban Meta и Oakley Meta. Эти очки позволяют слушать музыку, фотографировать и снимать видео, задавать вопросы Meta AI, в частности, о том, что видит пользователь. Доходы от продаж Ray-Ban Meta за год выросли более чем в три раза.
По состоянию на конец 2025 года, «умные» очки (такие как Meta Quest, Apple Vision Pro, или недавно представленные Alibaba Quark AI) не имеют широкого массового распространения в Украине как повседневное потребительское устройство, подобно смартфонам или ноутбукам. Большинство наиболее инновационных моделей официально на рынок Украины не поставляется или их продажа очень ограничена.
