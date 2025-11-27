Транспортные перевозки показывают рост: кто в лидерах Сегодня 19:23 — Технологии&Авто

Транспортные перевозки показывают рост: кто в лидерах

Украинский рынок транспортных перевозок демонстрирует рост: за период с 17 по 21 ноября 2025 года «Укртрансбезопасность» выдала перевозчикам 88 новых лицензий. Это позволит предпринимателям выполнять как внутренние, так и международные перевозки.

Об этом говорится в данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Наибольшее количество новых лицензий получили перевозчики в:

Киеве — 14 лицензий;

Волынской области — 12 лицензий;

Львовской области — 11 лицензий.

Ключевые направления, которые выбрали

международные перевозки грузов (кроме опасных) — 44 лицензии;

внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ — 39 лицензий;

внутренние перевозки пассажиров на такси — 25 лицензий.

Благодаря выдаче лицензий в местные бюджеты поступило 266 464 грн.

В течение этой же недели полностью прекращено действие 2 лицензий в сфере международных перевозок грузов (кроме опасных) по собственным заявлениям лицензиатов.

«Укртрансбезопасность» отмечает, что каждая новая лицензия — это новое рабочее место, налоги в бюджет, а также безопасность и доверие пассажиров, и призывает новых перевозчиков соблюдать правила и требования транспортного законодательства.

Ранее мы писали, что логистическая отрасль демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов. Как выросли зарплаты — читайте далее.

