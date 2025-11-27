0 800 307 555
Транспортные перевозки показывают рост: кто в лидерах

Украинский рынок транспортных перевозок демонстрирует рост: за период с 17 по 21 ноября 2025 года «Укртрансбезопасность» выдала перевозчикам 88 новых лицензий. Это позволит предпринимателям выполнять как внутренние, так и международные перевозки.
Об этом говорится в данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Наибольшее количество новых лицензий получили перевозчики в:
  • Киеве — 14 лицензий;
  • Волынской области — 12 лицензий;
  • Львовской области — 11 лицензий.

Ключевые направления, которые выбрали

  • международные перевозки грузов (кроме опасных) — 44 лицензии;
  • внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ — 39 лицензий;
  • внутренние перевозки пассажиров на такси — 25 лицензий.
Благодаря выдаче лицензий в местные бюджеты поступило 266 464 грн.
В течение этой же недели полностью прекращено действие 2 лицензий в сфере международных перевозок грузов (кроме опасных) по собственным заявлениям лицензиатов.
«Укртрансбезопасность» отмечает, что каждая новая лицензия — это новое рабочее место, налоги в бюджет, а также безопасность и доверие пассажиров, и призывает новых перевозчиков соблюдать правила и требования транспортного законодательства.
Ранее мы писали, что логистическая отрасль демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов. Как выросли зарплаты — читайте далее.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
