Логистическая отрасль показывает динамичное восстановление: где и как выросли зарплаты

Казна и Политика
3
Логистическая область демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов. Рынок требует комплексных решений — от переквалификации до привлечения новых социальных групп работников.
Об этом говорится в исследовании GRC.UA.
Так, анализ более 300 вакансий, опубликованных в период с февраля по ноябрь 2025 года, выявил главные тенденции: зарплаты выросли на 50%, компании активно готовы обучать новичков, но спрос на специалистов значительно превышает предложение.

Ключевые цифры исследования

ПоказательЗначение
Рост медианной зарплатыПлюс 50% (30 000 → 45 000 грн)
Доля вакансий по ВЭД/международной логистике46%
Доля Киева в вакансиях52%
Максимальная зарплата105 000 грн (руководитель отдела, Львов)
Вакансии с требованием английского34%
Вакансии с корпоративным обучением34%

Стремительный рост зарплат

Сравнение первого и второго полугодия 2025 года показало значительное повышение заработных предложений.
Наибольший прирост зафиксирован среди диспетчеров (+52%) и логистов (+45%) — именно на эти позиции самый больший дефицит кадров.
Наивысшую зарплату — 105 000 грн — предлагают руководителю отдела логистики во Львове.
Менеджеры по продажам логистических услуг получают от 60 000 до 100 000 грн. в месяц.

Динамика зарплат

ПериодМедианная зарплатаИзменение
(январь — июнь)30 000 грн.
(июль — ноябрь)45 000 грн+50%

Зарплаты по позициям

ПозицияОтДоМедианная
Диспетчер16 000 грн50 000 грн20 000 грн
Логист10 000 грн100 000 грн30 000 грн
Менеджер ВЭД25 000 грн80 000 грн35 000 грн
Менеджер по продажам30 000 грн100 000 грн60 000 грн
Руководитель отдела30 000 грн105 000 грн50 000 грн

Быстрый карьерный рост

9% вакансий открыты для кандидатов без опыта, при этом работодатели предлагают обучение и конкурентные зарплаты стартового уровня. В частности:
  • диспетчер (SAT) — от 20 000 грн;
  • менеджер по работе с клиентами (ПАН Логистик) — 30 000−50 000 грн;
  • менеджер по продажам транспортных услуг — 50 000−80 000 грн.
Типичная траектория развития специалиста позволяет за 3−5 лет вырасти до руководителя отдела и увеличить доход в три раза.

География рынка

Более половины всех вакансий — 52% - сосредоточены в столице.
Львов (9%) и Днепр (7%) демонстрируют стабильный спрос, а западные регионы наращивают количество вакансий благодаря развитию трансграничных перевозок.

Тренды отрасли

  • Готовность обучать: 65% вакансий предлагают корпоративное обучение.
  • Гибридная работа: 9% работодателей открывают возможность дистанционного формата.
  • Инклюзивность: 4% вакансий прямо указывают на готовность трудоустраивать ветеранов, еще 4% - кандидатов с инвалидностью.
  • Женщины в логистике: профессии, которые раньше считались мужскими, активно открываются для женщин.
  • Бронирование от мобилизации: 11% компаний предлагают этот бонус как преимущество для кандидатов.

Требования к кандидатам

Работодатели готовы обучать техническим навыкам, но личностные качества остаются приоритетными. Топ soft skills: командная работа (56%), ответственность (52%), ориентация на результат (43%), внимательность (21%) и коммуникабельность (19%).
Самые востребованные технические навыки: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM и ERP/SAP — по 10%.
Как комментирует эксперт Марина Маковой, генеральный директор GRC.UA: «Спрос на специалистов растет, зарплаты за полугодие поднялись на 50%, а кандидатов физически нет. Часть специалистов выехала, часть перешла в смежные сферы или в ряды ВСУ.
Профессии, которые раньше считались исключительно мужскими — диспетчеры, логисты, даже руководители транспортных отделов — теперь активно открываются для женщин. Работодатели пересматривают стереотипы, потому что главное — компетенции, а не пол.
Компании готовы брать людей без опыта и обучать — 65% вакансий предлагают корпоративное обучение. Это окно возможностей для тех, кто ищет стабильную работу с перспективой роста".
Корреспондент-редактор
БизнесДеньги
Payment systems