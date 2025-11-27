Логистическая отрасль показывает динамичное восстановление: где и как выросли зарплаты Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Логистическая область демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов. Рынок требует комплексных решений — от переквалификации до привлечения новых социальных групп работников.

Об этом говорится в исследовании GRC.UA.

Так, анализ более 300 вакансий, опубликованных в период с февраля по ноябрь 2025 года, выявил главные тенденции: зарплаты выросли на 50%, компании активно готовы обучать новичков, но спрос на специалистов значительно превышает предложение.

Ключевые цифры исследования

Показатель Значение Рост медианной зарплаты Плюс 50% (30 000 → 45 000 грн) Доля вакансий по ВЭД/международной логистике 46% Доля Киева в вакансиях 52% Максимальная зарплата 105 000 грн (руководитель отдела, Львов) Вакансии с требованием английского 34% Вакансии с корпоративным обучением 34%

Стремительный рост зарплат

Сравнение первого и второго полугодия 2025 года показало значительное повышение заработных предложений.

Наибольший прирост зафиксирован среди диспетчеров (+52%) и логистов (+45%) — именно на эти позиции самый больший дефицит кадров.

Наивысшую зарплату — 105 000 грн — предлагают руководителю отдела логистики во Львове.

Менеджеры по продажам логистических услуг получают от 60 000 до 100 000 грн. в месяц.

Динамика зарплат

Период Медианная зарплата Изменение (январь — июнь) 30 000 грн. (июль — ноябрь) 45 000 грн +50%

Зарплаты по позициям

Позиция От До Медианная Диспетчер 16 000 грн 50 000 грн 20 000 грн Логист 10 000 грн 100 000 грн 30 000 грн Менеджер ВЭД 25 000 грн 80 000 грн 35 000 грн Менеджер по продажам 30 000 грн 100 000 грн 60 000 грн Руководитель отдела 30 000 грн 105 000 грн 50 000 грн

Быстрый карьерный рост

9% вакансий открыты для кандидатов без опыта, при этом работодатели предлагают обучение и конкурентные зарплаты стартового уровня. В частности:

диспетчер (SAT) — от 20 000 грн;

менеджер по работе с клиентами (ПАН Логистик) — 30 000−50 000 грн;

менеджер по продажам транспортных услуг — 50 000−80 000 грн.

Типичная траектория развития специалиста позволяет за 3−5 лет вырасти до руководителя отдела и увеличить доход в три раза.

География рынка

Более половины всех вакансий — 52% - сосредоточены в столице.

Львов (9%) и Днепр (7%) демонстрируют стабильный спрос, а западные регионы наращивают количество вакансий благодаря развитию трансграничных перевозок.

Тренды отрасли

Готовность обучать: 65% вакансий предлагают корпоративное обучение.

Гибридная работа: 9% работодателей открывают возможность дистанционного формата.

Инклюзивность: 4% вакансий прямо указывают на готовность трудоустраивать ветеранов, еще 4% - кандидатов с инвалидностью.

Женщины в логистике: профессии, которые раньше считались мужскими, активно открываются для женщин.

Бронирование от мобилизации: 11% компаний предлагают этот бонус как преимущество для кандидатов.

Требования к кандидатам

Работодатели готовы обучать техническим навыкам, но личностные качества остаются приоритетными. Топ soft skills: командная работа (56%), ответственность (52%), ориентация на результат (43%), внимательность (21%) и коммуникабельность (19%).

Самые востребованные технические навыки: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM и ERP/SAP — по 10%.

Как комментирует эксперт Марина Маковой, генеральный директор GRC.UA : «Спрос на специалистов растет, зарплаты за полугодие поднялись на 50%, а кандидатов физически нет. Часть специалистов выехала, часть перешла в смежные сферы или в ряды ВСУ.

Профессии, которые раньше считались исключительно мужскими — диспетчеры, логисты, даже руководители транспортных отделов — теперь активно открываются для женщин. Работодатели пересматривают стереотипы, потому что главное — компетенции, а не пол.

Компании готовы брать людей без опыта и обучать — 65% вакансий предлагают корпоративное обучение. Это окно возможностей для тех, кто ищет стабильную работу с перспективой роста".

