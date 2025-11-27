Логистическая отрасль показывает динамичное восстановление: где и как выросли зарплаты
Логистическая область демонстрирует динамичное восстановление и стабильный спрос на кадры. Основной вызов отрасли — дефицит квалифицированных специалистов. Рынок требует комплексных решений — от переквалификации до привлечения новых социальных групп работников.
Об этом говорится в исследовании GRC.UA.
Так, анализ более 300 вакансий, опубликованных в период с февраля по ноябрь 2025 года, выявил главные тенденции: зарплаты выросли на 50%, компании активно готовы обучать новичков, но спрос на специалистов значительно превышает предложение.
Ключевые цифры исследования
|Показатель
|Значение
|Рост медианной зарплаты
|Плюс 50% (30 000 → 45 000 грн)
|Доля вакансий по ВЭД/международной логистике
|46%
|Доля Киева в вакансиях
|52%
|Максимальная зарплата
|105 000 грн (руководитель отдела, Львов)
|Вакансии с требованием английского
|34%
|Вакансии с корпоративным обучением
|34%
Стремительный рост зарплат
Сравнение первого и второго полугодия 2025 года показало значительное повышение заработных предложений.
Наибольший прирост зафиксирован среди диспетчеров (+52%) и логистов (+45%) — именно на эти позиции самый больший дефицит кадров.
Наивысшую зарплату — 105 000 грн — предлагают руководителю отдела логистики во Львове.
Менеджеры по продажам логистических услуг получают от 60 000 до 100 000 грн. в месяц.
Динамика зарплат
|Период
|Медианная зарплата
|Изменение
|(январь — июнь)
|30 000 грн.
|(июль — ноябрь)
|45 000 грн
|+50%
Зарплаты по позициям
|Позиция
|От
|До
|Медианная
|Диспетчер
|16 000 грн
|50 000 грн
|20 000 грн
|Логист
|10 000 грн
|100 000 грн
|30 000 грн
|Менеджер ВЭД
|25 000 грн
|80 000 грн
|35 000 грн
|Менеджер по продажам
|30 000 грн
|100 000 грн
|60 000 грн
|Руководитель отдела
|30 000 грн
|105 000 грн
|50 000 грн
Быстрый карьерный рост
9% вакансий открыты для кандидатов без опыта, при этом работодатели предлагают обучение и конкурентные зарплаты стартового уровня. В частности:
- диспетчер (SAT) — от 20 000 грн;
- менеджер по работе с клиентами (ПАН Логистик) — 30 000−50 000 грн;
- менеджер по продажам транспортных услуг — 50 000−80 000 грн.
Типичная траектория развития специалиста позволяет за 3−5 лет вырасти до руководителя отдела и увеличить доход в три раза.
География рынка
Более половины всех вакансий — 52% - сосредоточены в столице.
Львов (9%) и Днепр (7%) демонстрируют стабильный спрос, а западные регионы наращивают количество вакансий благодаря развитию трансграничных перевозок.
Тренды отрасли
- Готовность обучать: 65% вакансий предлагают корпоративное обучение.
- Гибридная работа: 9% работодателей открывают возможность дистанционного формата.
- Инклюзивность: 4% вакансий прямо указывают на готовность трудоустраивать ветеранов, еще 4% - кандидатов с инвалидностью.
- Женщины в логистике: профессии, которые раньше считались мужскими, активно открываются для женщин.
- Бронирование от мобилизации: 11% компаний предлагают этот бонус как преимущество для кандидатов.
Требования к кандидатам
Работодатели готовы обучать техническим навыкам, но личностные качества остаются приоритетными. Топ soft skills: командная работа (56%), ответственность (52%), ориентация на результат (43%), внимательность (21%) и коммуникабельность (19%).
Самые востребованные технические навыки: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM и ERP/SAP — по 10%.
Как комментирует эксперт Марина Маковой, генеральный директор GRC.UA: «Спрос на специалистов растет, зарплаты за полугодие поднялись на 50%, а кандидатов физически нет. Часть специалистов выехала, часть перешла в смежные сферы или в ряды ВСУ.
Профессии, которые раньше считались исключительно мужскими — диспетчеры, логисты, даже руководители транспортных отделов — теперь активно открываются для женщин. Работодатели пересматривают стереотипы, потому что главное — компетенции, а не пол.
Компании готовы брать людей без опыта и обучать — 65% вакансий предлагают корпоративное обучение. Это окно возможностей для тех, кто ищет стабильную работу с перспективой роста".
