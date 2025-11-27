0 800 307 555
ру
Зеленский подписал закон о создании единой базы получателей соцвыплат

Казна и Политика
16
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании интегрированной справочно-информационной среды — Единой информационной системы социальной сферы.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Цель закона — создание интегрированной справочно-информационной среды, объединяющей все электронные информационные ресурсы социальной сферы — государственные реестры, базы данных и сервисы социальной защиты.
Закон устанавливает правовые и организационные основы функционирования Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), в которой предусмотрены централизованный сбор, обработка, хранение и учет электронных данных обо всех получателях социальной поддержки.
Предполагается, что система должна обеспечить стандартизацию данных, межрегистровое взаимодействие, а также прозрачность и доступность социальных услуг.
В то же время, закон предусматривает объединение более 30 существующих реестров и баз данных социальной сферы; устранение дублирования выплат и ошибок в данных, часто приводящих к излишним проверкам или неправомерным задержкам; создание «социальной истории» каждого человека, аналогичного медицинской карточке, которая позволит отслеживать все предоставленные формы социальной поддержки; повышение операционной эффективности посредством автоматизации процедур.
Документ предусматривает обязательность использования ЕИССС для органов местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг.
Также регламентируются функции субъектов системы — центральные органы исполнительной власти, местные администрации, те, кто предоставляет поддержку — с полномочиями в сфере защиты прав получателей социальной поддержки.
Предусматривается внедрение многоуровневой системы гарантий защиты данных и доступа к информации. То есть, только уполномоченные субъекты смогут обмениваться данными.
Ожидается, что закон обеспечит внедрение европейских стандартов предоставления социальной поддержки, повышение прозрачности в социальной сфере, уменьшение количества специалистов для обеспечения приема граждан в оффлайн-режиме благодаря объединению всех информационных ресурсов социальной сферы в Единой системе и постепенной замене морально и технически устаревших программных продуктов социальной сферы на подсистемы Единой системы, разработанные с соблюдением новейших информационных и управленческих технологий.
По материалам:
Укрінформ
Зеленский
