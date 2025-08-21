Что изменилось в системе соцвыплат с 1 июля 2025 года — Finance.ua

Что изменилось в системе соцвыплат с 1 июля 2025 года Сегодня 20:01 — Личные финансы

Что изменилось в системе соцвыплат с 1 июля 2025 года

Социальные выплаты — это важная поддержка для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах: внутренне перемещенные лица (ВПЛ), малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и т. д.

Благодаря таким выплатам люди могут обеспечить минимальные потребности, частично компенсировать потерю дохода и просто «держаться на плаву», говорится в статье Finance.ua Как восстановить социальные выплаты, если вы не получали их долгое время

С 1 июля 2025 года в Украине изменилась сама система, по которой назначают и выплачивают социальное пособие. Раньше это делали органы социальной защиты, а теперь это осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Пенсионный фонд непосредственно назначает и выплачивает 39 видов государственных социальных пособий и стипендий.

Главное новшество — полная цифровизация процесса. Ранее документы проходили сложную многоуровневую обработку в органах соцзащиты. Это требовало много усилий и времени, а соответственно замедляло получение выплат. Теперь решение принимает Пенсионный фонд напрямую через собственную ІТ-систему. Кроме того, расширена сеть точек доступа к социальным услугам — теперь обратиться за помощью можно не только в ЦПАУ или местные советы, но и в ближайший сервисный центр ПФУ.

Также работают электронные кабинеты и мобильное приложение Фонда. После обращения человека в любую доступную точку, заявка через онлайн-сервисы будет попадать сразу в обработку работнику Пенсионного фонда. После рассмотрения — назначение выплаты на карту человека в том банке, где он обслуживается.

Напомним, Пенсионный фонд расширил список своих функций. Теперь фонд может назначать и выплачивать государственное социальное пособие малоимущим семьям. Размер государственной социального пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Пособие назначается с месяца обращения на 6 месяцев. Автоматически продлевается еще на 6 месяцев при условии соответствия требованиям.

