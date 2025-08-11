Кто из получателей соцвыплат должен пройти идентификацию до 1 октября — Finance.ua

Кто из получателей соцвыплат должен пройти идентификацию до 1 октября
С 1 июля 2025 г. все государственные социальные выплаты в Украине назначаются и выплачиваются органами Пенсионного фонда. Однако вместе с передачей этих полномочий в ПФУ также должна проводить идентификацию отдельных категорий получателей пособий.
Об этом сообщили специалисты Юридического советника ВПЛ.
Кто обязан пройти идентификацию
Речь идет о получателях социальных выплат, которые начислялись и выплачивались с февраля 2022 по июнь 2025 года в соответствии с постановлениями КМУ № 214 и № 215 — то есть лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются или продолжались боевые действия.
Идентификацию должны пройти получатели следующих видов помощи:
- государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- помощи по уходу;
- помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- помощи малоимущим семьям;
- помощи одиноким матерям;
- временного пособия неработающим лицам пенсионного возраста без права на пенсию;
- пособия детям, родители которых не содержат их, уклоняются от уплаты алиментов или место их проживания неизвестно.
Читайте также: «Дія.Картка»: что изменится для украинцев после ее запуска
Пройти идентификацию необходимо до 1 октября 2025 года. В случае ее отсутствия выплата социальной помощи будет прекращена.
Как пройти идентификацию
Существует несколько способов подтверждения личности:
- Личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда с документами, подтверждающими личность и место жительства.
- Видеосвязь с представителем ПФУ.
- Авторизация через электронный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис».
- Подтверждение дипучреждениями Украины за границей, если лицо временно находится за пределами страны.
- Поступление в ПФУ информации о медицинской нетрудоспособности лица, которое не может явиться физически.
Получателям пособий рекомендуется не медлить с идентификацией во избежание остановки выплат.
Поделиться новостью