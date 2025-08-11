Кто из получателей соцвыплат должен пройти идентификацию до 1 октября — Finance.ua
Кто из получателей соцвыплат должен пройти идентификацию до 1 октября

С 1 июля 2025 г. все государственные социальные выплаты в Украине назначаются и выплачиваются органами Пенсионного фонда. Однако вместе с передачей этих полномочий в ПФУ также должна проводить идентификацию отдельных категорий получателей пособий.
Об этом сообщили специалисты Юридического советника ВПЛ.

Кто обязан пройти идентификацию

Речь идет о получателях социальных выплат, которые начислялись и выплачивались с февраля 2022 по июнь 2025 года в соответствии с постановлениями КМУ № 214 и № 215 — то есть лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются или продолжались боевые действия.
Идентификацию должны пройти получатели следующих видов помощи:
  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • помощи по уходу;
  • помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощи малоимущим семьям;
  • помощи одиноким матерям;
  • временного пособия неработающим лицам пенсионного возраста без права на пенсию;
  • пособия детям, родители которых не содержат их, уклоняются от уплаты алиментов или место их проживания неизвестно.
Пройти идентификацию необходимо до 1 октября 2025 года. В случае ее отсутствия выплата социальной помощи будет прекращена.
Как пройти идентификацию

Существует несколько способов подтверждения личности:
  1. Личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда с документами, подтверждающими личность и место жительства.
  2. Видеосвязь с представителем ПФУ.
  3. Авторизация через электронный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис».
  4. Подтверждение дипучреждениями Украины за границей, если лицо временно находится за пределами страны.
  5. Поступление в ПФУ информации о медицинской нетрудоспособности лица, которое не может явиться физически.
Получателям пособий рекомендуется не медлить с идентификацией во избежание остановки выплат.
Светлана Вышковская
Редактор
