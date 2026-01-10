Может ли работодатель выплачивать зарплату один раз в месяц
Работодатель не может выплачивать работнику заработную плату один раз в месяц. Согласно ст. 115 КЗоТ зарплата должна выплачиваться в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, но не реже двух раз в месяц.
Какая ответственность за нарушение сроков выплаты
Отмечается, что промежуток между выплатами не может превышать 16 календарных дней, а окончательный расчет по зарплате должен производиться не позднее 7 числа следующего месяца.
За нарушение требований законодательства о труде предусмотрены штрафные санкции на предприятии и админштрафы для должностных лиц:
- за задержку зарплаты или ее неполную выплату должностные лица предприятий могут получить штраф от 510 до 1700 гривен. Если нарушение повторяется в течение года, штраф растет до 1700−5100 гривен.
- за выплату заработной платы один раз в месяц (без аванса) предусмотрен штраф в размере одной минимальной заработной платы.
Как сообщалось ранее, работа в ІТ остается самой высокооплачиваемой: в третьем квартале 2025 года средняя зарплата айтишников составляла 56 085 грн.
На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн.
Замыкает тройку лидеров по уровню средних з.п. отрасль производства, где средний показатель составляет 24 251 грн.
