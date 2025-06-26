С 1 июля получить социальные выплаты станет проще и быстрее — Finance.ua

С 1 июля получить социальные выплаты станет проще и быстрее Сегодня 14:05 — Личные финансы

С 1 июля получить социальные выплаты станет проще и быстрее

С 1 июля соцвыплаты в Украине будет администрировать Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные нововведения, которые должны упростить подачу заявок на соцпомощь и ускорить выплаты.

ПФУ. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики

Что нужно знать

Для получателей социальных выплат ничего не меняется, изменения произойдут исключительно на уровне внутреннего администрирования. Все, кто получал социальные выплаты и имеет соответствующее право, будет получать их и дальше. Рассмотрение заявок на соцвыплаты и их ежемесячное начисление ускорятся. Процесс полностью цифровизируется и передается Пенсионному фонду. Для обращения за помощью вводится единая форма заявления.

Кроме того, увеличивается количество мест, куда можно обратиться за соцвыплатами. Подать заявление можно будет следующими способами:

лично — в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации;

почтой — в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;

через центр предоставления административных услуг;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или приложение «Пенсионный фонд» (после реализации технической возможности с 1 сентября 2025 года).

Как было раньше

На районном, затем областном уровне органов социальной защиты населения формировались бумажные ведомости. Оттуда они передавались на государственный уровень, где производились необходимые начисления. После этого цельная платежная ведомость снова передавалась на областной уровень, а область разделяла сведения для районов. И только после этого районные управления социальной защиты могли обратиться с ней в банк для дальнейших начислений людям.

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Такой длительный процесс требовал много усилий и времени. Он замедлял получение выплат. Также нередки случаи задолженностей, возникающих именно из-за значительной перегрузки органов социальной защиты населения.

Что изменится с 1 июля

После обращения человека в любую доступную точку заявка через онлайн-сервисы будет попадать сразу в обработку сотруднику Пенсионного фонда. После рассмотрения — назначение выплаты на карту человека в том банке, где он обслуживается.

Благодаря цифровизации все заявки будут учитываться онлайн и значительно быстрее. Это позволит также ликвидировать накопленные долги.

О каких видах помощи идет речь

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины должен обеспечивать назначение и выплату следующих видов помощи:

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи на уход;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;

помощи на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Напоминаем, что обращаться в ПФУ можно как онлайн (доступен портал электронных услуг и мобильное приложение), так и офлайн (Фонд имеет более полутысячи сервисных центров на подконтрольной Украине территории).

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