Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы — Finance.ua

Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы
Пенсионер должен сообщать о трудоустройстве или увольнении с работы, ведь право на пенсионные выплаты и определение их размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер или нет.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Как назначается пенсия за выслугу лет
Специалисты отмечают, что пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с работы, которая дает право на эту пенсию.
В то же время, если после назначения пенсии человек снова устраивается на ту же должность, выплата пенсии прекращается до момента увольнения.
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Если же пенсионер трудоустроился на работу, которая не входит в перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет, выплата не прекращается.
Кто может получить такую пенсию
Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.
Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.
Виды пенсий за выслугу лет
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