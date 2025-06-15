Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы — Finance.ua
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Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы

Личные финансы
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Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы
Пенсия за выслугу лет: что будет с выплатами, если сменить место работы
Пенсионер должен сообщать о трудоустройстве или увольнении с работы, ведь право на пенсионные выплаты и определение их размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер или нет.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как назначается пенсия за выслугу лет

Специалисты отмечают, что пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с работы, которая дает право на эту пенсию.
В то же время, если после назначения пенсии человек снова устраивается на ту же должность, выплата пенсии прекращается до момента увольнения.

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Если же пенсионер трудоустроился на работу, которая не входит в перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет, выплата не прекращается.

Кто может получить такую ​​пенсию

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.
Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Виды пенсий за выслугу лет

По материалам:
Finance.ua
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