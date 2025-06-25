На портале ПФУ появился новый сервис для пенсионеров — Finance.ua

На портале ПФУ появился новый сервис для пенсионеров Сегодня 15:07 — Личные финансы

На портале ПФУ появился новый сервис для пенсионеров

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете появился новый сервис для пенсионеров — «Моя идентификация».

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В разделе есть следующая информация:

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Сервис позволяет убедиться, что идентификация была проведена, поэтому выплаты продолжат начислять.

Как воспользоваться сервисом:

2. Авторизироваться одним из способов:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис.

или id.gov.ua.

3. Войдите в личный кабинет.

4. В меню слева выберите рубрику «Моя идентификация».

«Если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав кнопку F5», — добавили в фонде.

Если пенсионеру не требуется идентификация или он ни разу не ее проходил, поля «Дата» и «Источник» сервиса «Моя идентификация» будут пустыми.

Напомним, что идентификацию должны проходить все пенсионеры. Большинство людей даже не замечали, что они это делают. Ведь идентификация происходила при получении новой карты для выплат или в момент, когда пенсию передавал почтальон. Идентификацию можно проходить как онлайн, так и оффлайн:

через видеоконференцию;

в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

в отделении АО «Ощадбанк».

Если пенсионер находится за границей, он может пройти идентификацию в дипломатическом учреждении Украины.

Справка Finance.ua:

летом 2024 года вступил в силу Закон Украины 3674-IX, которым в частности, были урегулированы отдельные вопросы выплаты и возобновления пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины. Выплата пенсии производится на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года;

сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной из-за его смерти, выплачивается членам семьи по месяц смерти включительно.



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