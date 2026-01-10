0 800 307 555
Кто может получить бесплатный капитальный ремонт жилья в Украине

Личные финансы
Лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним категории, семьи погибших ветеранов и ветеранок, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины имеют право на бесплатный внеочередной капитальный ремонт своих жилых домов и квартир.
Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

Какие условия реализации права

Жилой дом или квартира, нуждающиеся в ремонте, должны принадлежать человеку на праве частной собственности (в том числе общей).
Ремонт должен производиться по месту постоянного проживания и регистрации («прописки»).
Общая площадь ремонта не должна превышать 21 квадратный метр на каждого члена семьи, имеющего право на льготу.
Кроме того, воспользоваться этой услугой можно не чаще раза в 10 лет.

Как получить льготу

Следует подать в орган исполнительной власти или исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета по месту своего постоянного проживания и регистрации письменное заявление.
Если вы проживаете в жилье менее 10 лет, необходимо к заявлению приложить справку с предыдущего места жительства (для подтверждения неиспользования льготы).
Решение о проведении безвозмездного капитального ремонта принимается в течение месяца после подачи заявления. Комиссия предварительно осматривает жилье с участием заявителя.

Как определяется стоимость безвозмездного ремонта

Ремонт бесплатный для заявителя, а стоимость ремонта имеет значение для государства для мониторинга целевого использования средств.
Для заявителя большее значение имеет решение об объеме работ, определенных по результатам обследования жилья.

Как производится ремонт

Безвозмездный капитальный ремонт производится предприятиями, которые в соответствии с законодательством имеют право на выполнение таких работ, по заказу местных властей.
Сроки проведения безвозмездного капитального ремонта оговариваются в договоре между заказчиком и производителем работ, согласовываются с заявителем.

«єВідновлення»: с 2026 года возрастут суммы компенсаций за ремонт

До этого Finance.ua отмечал, что с 5 января 2026 года обновили показатели средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».
Суммы компенсаций возрастут, а граждане получат больше средств для оплаты ремонта.
Finance.ua
Недвижимость
