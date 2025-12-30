Какая средняя стоимость ремонта в 2025 году (косметический, капитальный, дизайнерский) Сегодня 13:00 — Личные финансы

В современных условиях рассчитать стоимость ремонта даже примерно достаточно непросто. За последние 2−3 года цены на работы и материалы в Украине выросли почти на 40%.

О том, сколько может стоить капитальный, дизайнерский и косметический ремонт, мы пишем в статье: Сколько стоит ремонт м² квартиры.

Средняя стоимость капитального ремонта

По данным строительной бригады Maestro, средняя стоимость капитального ремонта «под ключ» на конец 2025 года составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Из них:

400 долларов/м² - стоимость работ;

200 долларов/м² - средняя цена материалов.

Если сравнить эти данные с 2022 годом, общее удорожание составило около 40%. Цены росли постепенно, примерно на 10% каждый год. Подорожало все без исключения: как материалы, так и работы.

На вопрос «есть ли разница в стоимости ремонта в новостройке и „вторичке“» специалисты ответили положительно.

Представитель Maestro отметил, что «в новостройках ремонт обычно начинают „с нуля“, поэтому можно четко спланировать бюджет. Непредвиденные расходы здесь встречаются редко. Во „вторичном жилище“, напротив, часто возникают скрытые проблемы после демонтажа старых покрытий — протекание стоек, изношенные трубы, перекосы стен. Поэтому уже во время работ может быть выявлена ​​непредвиденная потребность в замене стояка или проводки».

Частные мастера подчеркнули, что просто узнают, когда в целом производились ремонты проводки, занимались ли соседи какими-то работами, нужно ли это все проверять.

Если владелец уверен, что в этом случае все хорошо, если он хочет сэкономить, они предупреждают о возможных последствиях и делают косметику. Если же что-то проявляется уже во время выполнения работ, сообщают своему заказчику и ждут его решения.

Для удобства мы решили обобщить и усреднить данные частных бригад и профильных экспертов в виде таблицы.

Тип ремонта Что в него входит Средняя стоимость по Украине Косметический Покраска стен, обои, замена покрытия пола, мелкие обновления 100−150 долларов/м² Капитальный Полная замена коммуникаций, выравнивание стен, потолка, сантехника, электрика 400−600 долларов/м² Дизайнерский/премиум Авторский проект, 3D-визуализация, индивидуальный подбор материалов и мебели 800−1200 долларов/м²

Региональные отличия мы узнавали путем анализа соответствующего рынка в стране.

Вполне ожидаемо, больше всего за ремонты платят в столице. На втором месте — Львов. Здесь стоимость примерно на 10−20% выше, чем в среднем в целом по стране.

В Одессе, Днепре и Харькове цена на работы немного меньше, а в небольших городах и пригородах еще дешевле, потому что «рабочая сила» здесь дешевле.

Можно обратиться за приблизительным расчетом к потенциальному исполнителю (или нескольким «кандидатам» сразу). Еще вариант — самостоятельно составить по приведенным данным от специалистов базовую смету.

В нее обычно входят:

ключевые работы (демонтаж, выравнивание стен и полов, штукатурка, электричество, сантехника, отделка, потолок);

черновые (проводка, шпатлевка, гипс) и отделочные (плитка, краска, ламинат) материалы;

проектирование (дизайн-проект, разнообразная документация, смета);

декор и меблировка (около 10−15% от всего бюджета).

Дополнительно представитель Maestro подчеркнул, что «многие недооценивают этап электромонтажных работ — сначала планируют минимум розеток и светильников, а затем при проектировании увеличивают объем на 30−50%». Конечно, это имеет значение и влияние на стоимость ремонта.

