Квартирный учет для ВПЛ: кто имеет право и как попасть в очередь
Внутриперемещенные лица в Украине могут стать на квартирный учет, чтобы претендовать на получение жилья от местных общин.
При этом следует понимать, что действующее законодательство не предусматривает отдельной процедуры для ВПЛ — постановка на учет проходит на общих основаниях, при условии соответствия установленным критериям. Детали о квартирном учете рассказал нардеп Павел Фролов.
Что такое квартирный учет
Квартирный учет — это учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При наличии жилищного фонда органы местного самоуправления могут предоставить жилье, как правило, в виде отдельной квартиры на семью.
Кто из ВПЛ имеет право стать на учет
Действующий Жилищный кодекс не выделяет ВПЛ в отдельную категорию. В то же время внутренне перемещенные лица могут быть взяты на квартирный учет, если соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
- есть ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или членов семей погибших Защитников;
- имеют жилую площадь ниже нормы, установленной органами местного самоуправления;
- проживают в непригодном для жизни жилье — аварийном, холодном или технически опасном;
- имеют тяжелые хронические заболевания, которые делают невозможным совместное проживание в одной комнате с другими членами семьи;
- арендуют жилье в государственном, общественном или кооперативном фонде;
- арендуют частное жилье более пяти лет;
- проживают в общежитии;
- проживают в перенаселенных условиях, в частности, когда в одной комнате проживают две и более семей.
Куда подавать заявление
Для взятия на квартирный учет необходимо подать заявление в исполнительный комитет органа местного самоуправления.
Важные условия для ВПЛ
Внутриперемещенные лица подают заявления по месту жительства. Предоставление жилья возможно только при наличии соответствующего жилищного фонда в территориальной общине.
Напомним, как ранее сообщал Finance.ua, Украину накрыл «беспрецедентный жилищный кризис»: дефицит коммунального жилья, слабое регулирование рынка аренды и массовое перемещение людей в результате войны привели к тому, что найти доступное жилье стало значительно сложнее. Такие выводы сделали в ООН.
Поделиться новостью
Также по теме
Квартирный учет для ВПЛ: кто имеет право и как попасть в очередь
Можно ли подарить дом на неприватизированной земле
В 2026 году цены на жилье в Киеве возрастут еще на 8−15%
Государство разрабатывает механизм дистанционного обследования жилья по программе «єВідновлення»
Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)