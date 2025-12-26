0 800 307 555
ру
Квартирный учет для ВПЛ: кто имеет право и как попасть в очередь

Недвижимость
3
Внутриперемещенные лица в Украине могут стать на квартирный учет, чтобы претендовать на получение жилья от местных общин.
При этом следует понимать, что действующее законодательство не предусматривает отдельной процедуры для ВПЛ — постановка на учет проходит на общих основаниях, при условии соответствия установленным критериям. Детали о квартирном учете рассказал нардеп Павел Фролов.

Что такое квартирный учет

Квартирный учет — это учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При наличии жилищного фонда органы местного самоуправления могут предоставить жилье, как правило, в виде отдельной квартиры на семью.

Кто из ВПЛ имеет право стать на учет

Действующий Жилищный кодекс не выделяет ВПЛ в отдельную категорию. В то же время внутренне перемещенные лица могут быть взяты на квартирный учет, если соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
  • есть ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или членов семей погибших Защитников;
  • имеют жилую площадь ниже нормы, установленной органами местного самоуправления;
  • проживают в непригодном для жизни жилье — аварийном, холодном или технически опасном;
  • имеют тяжелые хронические заболевания, которые делают невозможным совместное проживание в одной комнате с другими членами семьи;
  • арендуют жилье в государственном, общественном или кооперативном фонде;
  • арендуют частное жилье более пяти лет;
  • проживают в общежитии;
  • проживают в перенаселенных условиях, в частности, когда в одной комнате проживают две и более семей.

Куда подавать заявление

Для взятия на квартирный учет необходимо подать заявление в исполнительный комитет органа местного самоуправления.
Важные условия для ВПЛ

Внутриперемещенные лица подают заявления по месту жительства. Предоставление жилья возможно только при наличии соответствующего жилищного фонда в территориальной общине.
Напомним, как ранее сообщал Finance.ua, Украину накрыл «беспрецедентный жилищный кризис»: дефицит коммунального жилья, слабое регулирование рынка аренды и массовое перемещение людей в результате войны привели к тому, что найти доступное жилье стало значительно сложнее. Такие выводы сделали в ООН.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
