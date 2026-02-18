Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)

По состоянию на 17 февраля 2026 года средняя стоимость метра в новостройках Киева составляет $1310. За последние 6 месяцев цена увеличилась на 2% в долларах.

Об этом говорится в инфографике ЛУН.

В то же время, спрос на первичное жилье поддерживается государственной ипотечной программой.

Как видно на графике, цена квартир растет и в этом месяце достигла 57 100 грн за 1 кв. м. Напомним, еще в августе 2025 года эта цена была на отметке 54 200 грн за квадратный метр.

Классы построек

Цена за премиум-класс в настоящее время составляет 139 тыс. грн за 1 кв. м. Бизнес — 78 тыс. грн, комфорт-класс — 49 700 грн за 1 кв. м, эконом же можно приобрести от 43 200 грн за 1 кв. м.

Какие предложения застройщиков, районы

Традиционно Печерский район держит лидерство — 118 тыс. грн за м. кв. За ним следует Шевченковский и Подольский район — 73 400 и 70 800 за кв. м — соответственно.

Дешевле всего можно приобрести квартиру в Деснянском районе — 35 500 грн за 1 кв. м.

Ранее писали , что, по мнению эксперта руководителя оценочной компании «Дельта Консалтинг» Романа Рябова, видим снижение спроса на жилье в районах, где перебои с отоплением были самыми частыми и длительными.

Так, часть арендаторов начали искать жилье в домах с автономным отоплением, генераторами или стабильным энергоснабжением. Просел интерес арендаторов, в частности, к жилью на Левом берегу столицы.

Пригород Киева

Бровары и Борисполь держат планку в 36 500 грн кв. м и 34 800 грн кв. м (соответственно).

Дешевле всего в пригороде можно приобрести квартиру в Гатном — 36 800 и Гостомеле — 30 000 грн за кв. м.

Близкий к Киеву Вышгород предлагает цену 38 700 грн за кв. метр.

Напомним, эксперты сообщают о «коммунальной турбулентности», которая кардинально изменила настроение арендаторов.

«Раньше люди выбирали между вариантами „ближе к метро“ и „поновее ремонт“. Сегодня главный вопрос: в этом доме можно жить спокойно каждый вечер станет испытанием. Именно этот сдвиг в сознании запустил новый передел рынка аренды на так называемые „устойчивые“ объекты и теряющие свои позиции и по спросу, и по ценам», — отмечает эксперт Луханина.



Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики». Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.

Статистика показывает значительный ценовой разрыв между регионами. Рассказываем, где цены на квартиры выросли самыми высокими темпами.

Согласно данным ЛУН, пятерка городов с наибольшим приростом цены на 1-комнатные квартиры за год выглядит так:

Ровно — абсолютный лидер, где цена выросла на $11 600; Киев — стоимость увеличилась на $10 200; Одесса — здесь недвижимость прибавила в цене $9 500; Ужгород — удорожание однушек составило $6 000; Винница — замыкает топ с показателем +$5700.

