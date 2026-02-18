0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)

Недвижимость
24
Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)
Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)
По состоянию на 17 февраля 2026 года средняя стоимость метра в новостройках Киева составляет $1310. За последние 6 месяцев цена увеличилась на 2% в долларах.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
В то же время, спрос на первичное жилье поддерживается государственной ипотечной программой.
Как видно на графике, цена квартир растет и в этом месяце достигла 57 100 грн за 1 кв. м. Напомним, еще в августе 2025 года эта цена была на отметке 54 200 грн за квадратный метр.
Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)

Классы построек

Цена за премиум-класс в настоящее время составляет 139 тыс. грн за 1 кв. м. Бизнес — 78 тыс. грн, комфорт-класс — 49 700 грн за 1 кв. м, эконом же можно приобрести от 43 200 грн за 1 кв. м.
Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)

Какие предложения застройщиков, районы

Традиционно Печерский район держит лидерство — 118 тыс. грн за м. кв. За ним следует Шевченковский и Подольский район — 73 400 и 70 800 за кв. м — соответственно.
Цена квартир на первичке столицы растет (инфографика)
Дешевле всего можно приобрести квартиру в Деснянском районе — 35 500 грн за 1 кв. м.
Ранее писали, что, по мнению эксперта руководителя оценочной компании «Дельта Консалтинг» Романа Рябова, видим снижение спроса на жилье в районах, где перебои с отоплением были самыми частыми и длительными.
Так, часть арендаторов начали искать жилье в домах с автономным отоплением, генераторами или стабильным энергоснабжением. Просел интерес арендаторов, в частности, к жилью на Левом берегу столицы.

Пригород Киева

Бровары и Борисполь держат планку в 36 500 грн кв. м и 34 800 грн кв. м (соответственно).
Дешевле всего в пригороде можно приобрести квартиру в Гатном — 36 800 и Гостомеле — 30 000 грн за кв. м.
Близкий к Киеву Вышгород предлагает цену 38 700 грн за кв. метр.
Место для вашей рекламы
Напомним, эксперты сообщают о «коммунальной турбулентности», которая кардинально изменила настроение арендаторов.
«Раньше люди выбирали между вариантами „ближе к метро“ и „поновее ремонт“. Сегодня главный вопрос: в этом доме можно жить спокойно каждый вечер станет испытанием. Именно этот сдвиг в сознании запустил новый передел рынка аренды на так называемые „устойчивые“ объекты и теряющие свои позиции и по спросу, и по ценам», — отмечает эксперт Луханина.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики». Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.
  • Статистика показывает значительный ценовой разрыв между регионами. Рассказываем, где цены на квартиры выросли самыми высокими темпами.
  • Согласно данным ЛУН, пятерка городов с наибольшим приростом цены на 1-комнатные квартиры за год выглядит так:
  1. Ровно — абсолютный лидер, где цена выросла на $11 600;
  2. Киев — стоимость увеличилась на $10 200;
  3. Одесса — здесь недвижимость прибавила в цене $9 500;
  4. Ужгород — удорожание однушек составило $6 000;
  5. Винница — замыкает топ с показателем +$5700.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьРынок недвижимости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems