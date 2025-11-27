Профессии, которые будут востребованы в следующие 10 лет (продолжение)
Ранее мы писали, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем. Всего в списке исследования есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие 5−10 лет.
Сегодня мы приводим следующие 12 из них.
1. Разработчик интернет-контента
Такие профессионалы уже популярны сегодня и точно не утратят актуальности в ближайшие годы. Они знают, как найти аудиторию в инстаграме, фейсбуке, тик-токе или твиттере — и как правильно с ней общаться.
2. UX-дизайнер
Они создают дизайн, опираясь на опыт пользователя. Задача этих людей сделать так, чтобы людям было комфортно пользоваться сервисами, а все функции веб-страниц отвечали потребностям клиентов.
3. 3D-архитектор и инженер
Этот человек должен сочетать навыки инженера, архитектора и урбаниста. Его главная миссия — проектировать пространства в формате ЗD, чтобы можно было получить более реалистичный вид новых проектов.
4. Аналитик социальных сетей
Чем больше новых социальных сетей — тем больше потенциальных специалистов на рынке. Аналитики должны не только проводить экспертизу контента, но и на основе своих исследований уметь создавать новые и эффективные стратегии развития.
5. Менеджер сообщества
Этот человек также работает с клиентами, хотя должность звучит достаточно инновационно для украинского рынка труда. В мире подобные специалисты общаются с людьми и сообществами вокруг компании, собирая их мнения и отзывы, помогая бизнесу становиться лучше и ближе к своим клиентам.
6. Финансовый менеджер
Даже сегодня, когда компьютеры могут вычислять гораздо лучше людей, такой специалист принимает решение, что именно нужно сделать с деньгами, чтобы получить от этого больше пользы. Финансовый менеджер — еще одна должность, которая неизменно остается актуальной уже многие годы.
7. Профессионал в работе с клиентами
Бизнесу всегда нужны люди, которые помогут клиентам получать необходимые товары и услуги. Тем более когда все больше процессов переходит в онлайн и нужен человек, который сделает все, чтобы клиент остался доволен услугами в сети.
8. Внутренний торговый представитель
Сегодня компании все больше анализируют своих клиентов и определяют, кто из них действительно готов пользоваться их услугами. Когда клиент будет найден, к нему внутренний торговый представитель будет напрямую обращаться и убеждать его сделать нужный бизнесу выбор.
9. Специалист по электронной коммерции
Онлайн-магазины уже сегодня конкурируют между собой в сети и с каждым годом их борьба усиливается. Именно поэтому в ближайшие десять лет так нужен будет специалист по электронной коммерции, который поможет одним компаниям стать лучше других и полностью использовать все новые инструменты онлайн-продаж.
10. Менеджер по инновациям
Задача этого менеджера — отслеживать инновации и внедрять их в бизнес, чтобы компания работала лучше и могла оставаться на шаг впереди конкурентов.
11. Специалист по повышению квалификации персонала
Такой человек умеет видеть сильные и слабые стороны людей и помогать им развиваться и становиться настоящими профессионалами своего дела.
12. Менеджер платного трафика
Тесно работает с Google Ads и Facebook Ads. Его работа — привлечь потенциальных клиентов через правильный таргетинг рекламы. Без такого эксперта компании могут понести немалые убытки и проиграть конкуренцию, которая только обостряется в интернет-маркетинге.
Раньше мы писали, какие профессии больше всего подвержены замене искусственным интеллектом. Переводчик, историк и писатель — демонстрируют самый высокий уровень применимости искусственного интеллекта (ИИ), то есть их задачи больше всего соответствуют текущим возможностям технологии. Об этом свидетельствует исследование Microsoft Research 2024−2025 годов.
В то же время сообщали о Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Киеве. В столице зарплатная динамика демонстрирует стабильный рост, особенно в сегментах, где востребованы высококвалифицированные специалисты. Киевский городской центр занятости опубликовал данные о топ-10 профессиях, гарантирующих самые высокие доходы.
