Какие профессии стали неожиданно популярными в 2025 году

Какие профессии стали неожиданно популярными в 2025 году

Наибольший рост количества откликов, если сравнивать сентябрь 2025 с сентябрем 2024-го, показала вакансия няни в категории «Работа за рубежом». За год количество откликов на данную позицию увеличилось на 346%.

OLX Работа проанализировали, на какие вакансии за последний год украинцы откликались наиболее активно.

Кто в ТОПе

По темпам роста откликов не только традиционно популярные рабочие профессии, но и няни, риелторы и косметологи.

Наибольший прирост показали:

няни за рубежом — +346% откликов;

риелторы / менеджеры по продаже недвижимости — +337%;

другие вакансии в категории «Работа за границей» — +317%.

Также резко возрос интерес к сварщикам за рубежом (+250%), администраторам (+245%), юристам (+233%) и косметологам (+209%).

Стабильный рост наблюдается и в офисных и креативных сферах:

офис-менеджеры,

операторы ПК,

SMM-менеджеры,

специалисты по закупкам.

Юристы, менеджеры и косметологи — следующие по росту популярности.

В категории «Розничная торговля/продажи» количество откликов на должность администратора выросло на 245%, а на менеджера по работе с клиентами — на 230%.

Высокие темпы показала и категория «Банки/финансы/страхование» — на вакансию юриста откликов стало больше на 233%.

Также заметно увеличился интерес к профессии косметолога — 209% по сравнению с прошлым годом.

Умеренный рост: офис, креатив и коммуникации

В подкатегории «Другое» в сфере «Банки/финансы/страхование» произошел рост на 177%, в категории «Кол-центры/телекоммуникации» — на 161%, а в «Рекламе/дизайне/PR» — на 157%.

Количество откликов на вакансию менеджера по закупкам увеличилось на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на разнорабочего — на 114%.

Справка Finance.ua:

В настоящее время 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.

В 2025 году все больше искателей работы выбирают вакансии с гибким графиком. В то же время количество «гибких» предложений работы в июне 2025 года увеличилось на 13% по сравнению с июнем прошлого года.

