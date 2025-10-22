Какие профессии стали неожиданно популярными в 2025 году
Наибольший рост количества откликов, если сравнивать сентябрь 2025 с сентябрем 2024-го, показала вакансия няни в категории «Работа за рубежом». За год количество откликов на данную позицию увеличилось на 346%.
OLX Работа проанализировали, на какие вакансии за последний год украинцы откликались наиболее активно.
Кто в ТОПе
По темпам роста откликов не только традиционно популярные рабочие профессии, но и няни, риелторы и косметологи.
Наибольший прирост показали:
- няни за рубежом — +346% откликов;
- риелторы / менеджеры по продаже недвижимости — +337%;
- другие вакансии в категории «Работа за границей» — +317%.
Также резко возрос интерес к сварщикам за рубежом (+250%), администраторам (+245%), юристам (+233%) и косметологам (+209%).
Стабильный рост наблюдается и в офисных и креативных сферах:
- офис-менеджеры,
- операторы ПК,
- SMM-менеджеры,
- специалисты по закупкам.
Юристы, менеджеры и косметологи — следующие по росту популярности.
В категории «Розничная торговля/продажи» количество откликов на должность администратора выросло на 245%, а на менеджера по работе с клиентами — на 230%.
Высокие темпы показала и категория «Банки/финансы/страхование» — на вакансию юриста откликов стало больше на 233%.
Также заметно увеличился интерес к профессии косметолога — 209% по сравнению с прошлым годом.
Умеренный рост: офис, креатив и коммуникации
В подкатегории «Другое» в сфере «Банки/финансы/страхование» произошел рост на 177%, в категории «Кол-центры/телекоммуникации» — на 161%, а в «Рекламе/дизайне/PR» — на 157%.
Количество откликов на вакансию менеджера по закупкам увеличилось на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на разнорабочего — на 114%.
Справка Finance.ua:
- В настоящее время 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.
- В 2025 году все больше искателей работы выбирают вакансии с гибким графиком. В то же время количество «гибких» предложений работы в июне 2025 года увеличилось на 13% по сравнению с июнем прошлого года.
