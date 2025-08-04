Попит на гнучку роботу зростає: де шукати і скільки платять — Finance.ua

Попит на гнучку роботу зростає: де шукати і скільки платять Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Попит на гнучку роботу зростає: де шукати і скільки платять

У 2025 році все більше шукачів роботи обирають вакансії з гнучким графіком. Водночас кількість «гнучких» пропозицій роботи в червні 2025 збільшилася на 13%, у порівнянні з червнем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба OLX Робота

«Зі зростанням попиту на гнучкий графік роботодавці поступово адаптуються до цього тренду. У червні 2025 року найбільше таких вакансій пропонують у сфері логістики та доставки, де гнучкі умови поєднується з високими зарплатами. Активно зростає й кількість пропозицій для початківців, тоді як у сфері HoReCa та професіях, що потребують постійного залучення — пропозицій з гнучким графіком значно менше», — сказано в повідомленні.

У яких сферах найбільше віддалених вакансій

Найбільший вибір вакансій із гнучким графіком у 2025 році пропонують компанії зі сфери «Логістика / склад / доставка» — на посаду водія на 26% більше оголошень, ніж у червні 2024 року. Медіанна зарплата для таких посад становить 32 500 грн.

У категорії «Початок кар’єри / робота для студентів» кількість вакансій з гнучким графіком збільшилася на 38%. Такий ріст очікуваний для літнього періоду, коли більше молоді шукає підробіток. Медіанна зарплата в цій сфері становить 12 000 грн.

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Також кількість «гнучких» вакансій на платформі зросла (+21%) в категорії «Виробництво / робітничі спеціальності» у розділі «Інше». Здебільшого тут пропонують роботу на виробництвах, пропозиції на польові роботи тощо. Медіанна зарплата — 22 500 грн.

Гнучкий графік також пропонують продавцям: кількість таких оголошень велика, однак вона менша, ніж у 2024 (-6%).

Де найменше віддалених вакансій

Найменше «гнучких» оголошень на посади, які потребують постійної фізичної присутності та залежать, наприклад, від часу роботи закладу або установи. Серед них:

бармени;

кондитери;

офіціанти;

тренери;

диспетчери;

сторожі тощо.

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Нагадаємо, як свідчать дані Державної служби зайнятості, у 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів. Найменше часу на пошук роботи витрачають представники робітничих і технічних професій, а також окремі фахівці у сфері науки й медицини.

З 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи. Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів.

Уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція : середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

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