Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості

Особисті фінанси
52
Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості
Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості
У 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів.
Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.
Наразі на сайті Державної служби зайнятості розміщено близько 230 тисяч вакансій. Щодня додається ще приблизно 10 тисяч нових пропозицій.

Хто знаходить роботу найшвидше

Найменше часу на пошук роботи витрачають представники робітничих і технічних професій, а також окремі фахівці у сфері науки й медицини. За статистикою, протягом одного тижня вдається працевлаштуватися:
  • науковим співробітникам;
  • лікарям;
  • електрослюсарям;
  • машиністам;
  • гірникам.
Швидко роботу також знаходять техніки-механіки у сільському господарстві, монтажники будівельної техніки, зоотехніки та виробники художніх виробів з лози.

Кому найважче знайти роботу

Представники професій, які працевлаштовуються повільніше за інших:
  • брикетувальники (працівники, які виготовляють паливні брикети з тирси, соломи чи лушпиння);
  • фахівці з інтерв’ювання (люди, що збирають первинну інформацію через опитування);
  • організатори ритуальних церемоній;
  • репетитори з техніки мови, переважно викладачі акторської майстерності;
  • оброблювачі тканин та волокон.
Нагадаємо, раніше Київська служба зайнятості повідомила, що на столичному ринку праці фіксують нестачу фахівців робітничих професій. Найбільш затребувані наразі монтажники радіоелектронної апаратури, водії, продавці та кухарі. З-поміж 5,5 тисячі актуальних вакансій найбільше оголошень подано на посаду монтажника радіоелектронної апаратури та приладів — майже 300. Середня заробітна плата за цією спеціальністю близько 27 тисяч гривень.
З 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи. Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems