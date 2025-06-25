Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Скільки часу українці шукають роботу у 2025 році — дані Держслужби зайнятості

У 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.

Наразі на сайті Державної служби зайнятості розміщено близько 230 тисяч вакансій. Щодня додається ще приблизно 10 тисяч нових пропозицій.

Хто знаходить роботу найшвидше

Найменше часу на пошук роботи витрачають представники робітничих і технічних професій, а також окремі фахівці у сфері науки й медицини. За статистикою, протягом одного тижня вдається працевлаштуватися:

науковим співробітникам;

лікарям;

електрослюсарям;

машиністам;

гірникам.

Швидко роботу також знаходять техніки-механіки у сільському господарстві, монтажники будівельної техніки, зоотехніки та виробники художніх виробів з лози.

Кому найважче знайти роботу

Представники професій, які працевлаштовуються повільніше за інших:

брикетувальники (працівники, які виготовляють паливні брикети з тирси, соломи чи лушпиння);

фахівці з інтерв’ювання (люди, що збирають первинну інформацію через опитування);

організатори ритуальних церемоній;

репетитори з техніки мови, переважно викладачі акторської майстерності;

оброблювачі тканин та волокон.

Нагадаємо, раніше Київська служба зайнятості повідомила , що на столичному ринку праці фіксують нестачу фахівців робітничих професій. Найбільш затребувані наразі монтажники радіоелектронної апаратури, водії, продавці та кухарі. З-поміж 5,5 тисячі актуальних вакансій найбільше оголошень подано на посаду монтажника радіоелектронної апаратури та приладів — майже 300. Середня заробітна плата за цією спеціальністю близько 27 тисяч гривень.

З 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи. Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів.

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