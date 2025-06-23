У Києві бракує радіомонтажників, водіїв і продавців — топ вакансій від служби зайнятості Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

У Києві бракує радіомонтажників, водіїв і продавців — топ вакансій від служби зайнятості

На столичному ринку праці фіксують нестачу фахівців робітничих професій. Найбільш затребувані наразі монтажники радіоелектронної апаратури, водії, продавці та кухарі.

Про це Київська служба зайнятості повідомила в коментарі Укрінформу.

На кого найбільший попит

З-поміж 5,5 тисячі актуальних вакансій найбільше оголошень подано на посаду монтажника радіоелектронної апаратури та приладів — майже 300. Середня заробітна плата за цією спеціальністю близько 27 тисяч гривень.

На другому місці водії автотранспортних засобів. У Києві відкрито майже 200 вакансій для цієї категорії. Заробітна плата коливається в межах 22 тисяч гривень, однак на окремих підприємствах може сягати 100 тисяч.

Третє місце посідають продавці-консультанти — понад 120 відкритих вакансій.

У топі запитів від роботодавців також:

кухарі — 116 вакансій;

бухгалтери — 104;

продавці продовольчих товарів — 87;

помічники вихователя — 82;

електромонтери — 82;

медсестри та медбрати — 81;

слюсарі-ремонтники — 79.

Крім цього, зберігається попит на вантажників, вихователів, охоронців, інженерів, сантехніків, електрогазозварників, підсобних робітників та малярів.

Освітні можливості

Для тих, хто хоче здобути нову професію або перекваліфікуватися, Київська служба зайнятості пропонує ваучери на навчання за 155 професіями від ІТ до сфери послуг.

Також можна безоплатно пройти перепідготовку в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за 98 ліцензованими спеціальностями.

Нагадаємо, дані Work.ua показують , що вже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн. Традиційно наприкінці весни та на початку літа збільшується кількість вакансій для працівників сфери обслуговування.

За словами президента Асоціації приватних роботодавців Олександра Чумака, дефіцит робочої сили становить 50−75% залежно від регіону. У великому дефіциті робітники інструментальних спеціальностей: фрезерувальники, токарі, працівники сфери машинобудування, тому що є великі замовлення саме на відновлення військової техніки, а також на її виробництво, і для цього потрібні люди високої кваліфікації.

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