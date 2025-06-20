Що робити, коли втратили роботу: 7 кроків, аби вийти з кризи — Finance.ua

Що робити, коли втратили роботу: 7 кроків, аби вийти з кризи
Втратити роботу — завжди непросто. Але таке може статися з кожним: іноді компанії скорочують штат, змінюють напрям чи керівництво. Проте варто пам’ятати, що цей етап — це не кінець. Натомість він може стати початком чогось нового, на що давно бракувало рішучості.
Фахівці robota.ua підготували практичну інструкцію, яка допоможе зібратися, впоратися зі стресом і повернути впевненість у собі.
Що робити після втрати роботи: покрокова інструкція
- 1. Дайте волю емоціям
Експерти радять прожити стрес втратити роботи та дозволити собі відчути емоції від розчарування до страху чи злості. Не варто їх пригнічувати, але й не застрягайте у них. Також не варто себе звинувачувати. Скорочення, зміни в компанії, навіть конфлікти — це невід’ємна частина життя, а не вирок.
Шукайте підтримки у близьких чи фахівців. Відкрита розмова допоможе зменшити внутрішній тиск.
- 2. Зберігайте структуру дня
Навіть якщо дуже хочеться просто лежати і нічого не робити — це не допоможе вийти з кризи.
Спробуйте дотримуватися звичного графіка: прокидатися в один і той самий час, планувати день, відводити часна пошук роботи — це допоможе зберегти відчуття контролю.
Не забувайте й про себе — спорт, хобі, прогулянки, медитація чи той самий день під ковдрою з серіалом теж потрібні.
- 3. Зробіть ревізію своїх сильних сторін
Помічайте не втрату, а переваги: знання, навички, досвід. Запишіть свої досягнення, навіть невеликі. Оновіть резюме та LinkedIn. І не просто «шукаю роботу», а чітко: «Шукаю позицію аналітика у фінансовій сфері» — це працює краще.
- 4. Проаналізуйте, що далі
Можливо, це саме той момент, коли можна нарешті змінити сферу чи почати власну справу. Якщо попередня робота не тішила — варто подумати, куди рухатися далі.
Розгляньте фриланс, підробітки, тимчасові проєкти — це допоможе не випасти з ринку.
Проте обовʼязково оцініть свої фінанси: скільки часу ви можете собі дозволити шукати роботу без доходу?
- 5. Активуйте своє професійне коло
Напишіть колишнім колегам, партнерам, друзям. Не соромтеся — більшість людей розуміє ситуацію і готова допомогти. У комунікації будьте чіткими: замість «Я шукаю щось нове» краще сказати: «Я шукаю позицію контент-менеджера у сфері маркетингу в діджитал-компанії».
Беріть участь у професійних подіях та долучайтеся до онлайн-спільнот — це джерело не лише вакансій, а й натхнення.
- 6. Навчайтеся і використовуйте час із користю
Зараз ідеальний момент, аби прокачати навички. Безкоштовних курсів і вебінарів багато — оберіть те, що посилить вашу позицію на ринку праці.
- 7. Грамотно відгукуйтеся на вакансії
У пошуках нової роботи важлива не кількість заявок, а якість. Надсилайте персоналізовані резюме, додавайте супровідний лист — це шанс показати, чому саме ви потрібні на цій вакансії.
Фіксуйте все у таблиці: куди подались, коли, хто відповів. Так легше тримати процес під контролем.
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