Що робити, коли втратили роботу: 7 кроків, аби вийти з кризи — Finance.ua

Що робити, коли втратили роботу: 7 кроків, аби вийти з кризи Сьогодні 07:03 — Особисті фінанси

Що робити, коли втратили роботу: 7 кроків, аби вийти з кризи

Втратити роботу — завжди непросто. Але таке може статися з кожним: іноді компанії скорочують штат, змінюють напрям чи керівництво. Проте варто пам’ятати, що цей етап — це не кінець. Натомість він може стати початком чогось нового, на що давно бракувало рішучості.

Фахівці robota.ua підготували практичну інструкцію, яка допоможе зібратися, впоратися зі стресом і повернути впевненість у собі.

Що робити після втрати роботи: покрокова інструкція

1. Дайте волю емоціям

Експерти радять прожити стрес втратити роботи та дозволити собі відчути емоції від розчарування до страху чи злості. Не варто їх пригнічувати, але й не застрягайте у них. Також не варто себе звинувачувати. Скорочення, зміни в компанії, навіть конфлікти — це невід’ємна частина життя, а не вирок.

Шукайте підтримки у близьких чи фахівців. Відкрита розмова допоможе зменшити внутрішній тиск.

2. Зберігайте структуру дня

Навіть якщо дуже хочеться просто лежати і нічого не робити — це не допоможе вийти з кризи.

Спробуйте дотримуватися звичного графіка: прокидатися в один і той самий час, планувати день, відводити часна пошук роботи — це допоможе зберегти відчуття контролю.

Не забувайте й про себе — спорт, хобі, прогулянки, медитація чи той самий день під ковдрою з серіалом теж потрібні.

3. Зробіть ревізію своїх сильних сторін

Помічайте не втрату, а переваги: знання, навички, досвід. Запишіть свої досягнення, навіть невеликі. Оновіть резюме та LinkedIn. І не просто «шукаю роботу», а чітко: «Шукаю позицію аналітика у фінансовій сфері» — це працює краще.

4. Проаналізуйте, що далі

Можливо, це саме той момент, коли можна нарешті змінити сферу чи почати власну справу. Якщо попередня робота не тішила — варто подумати, куди рухатися далі.

Розгляньте фриланс, підробітки, тимчасові проєкти — це допоможе не випасти з ринку.

Проте обовʼязково оцініть свої фінанси: скільки часу ви можете собі дозволити шукати роботу без доходу?

5. Активуйте своє професійне коло

Напишіть колишнім колегам, партнерам, друзям. Не соромтеся — більшість людей розуміє ситуацію і готова допомогти. У комунікації будьте чіткими: замість «Я шукаю щось нове» краще сказати: «Я шукаю позицію контент-менеджера у сфері маркетингу в діджитал-компанії».

Беріть участь у професійних подіях та долучайтеся до онлайн-спільнот — це джерело не лише вакансій, а й натхнення.

6. Навчайтеся і використовуйте час із користю

Зараз ідеальний момент, аби прокачати навички. Безкоштовних курсів і вебінарів багато — оберіть те, що посилить вашу позицію на ринку праці.

7. Грамотно відгукуйтеся на вакансії

У пошуках нової роботи важлива не кількість заявок, а якість. Надсилайте персоналізовані резюме, додавайте супровідний лист — це шанс показати, чому саме ви потрібні на цій вакансії.

Фіксуйте все у таблиці: куди подались, коли, хто відповів. Так легше тримати процес під контролем.

Раніше ми повідомляли, що часто в описі вакансій можна між рядків прочитати, якою насправді буде робота та чого чекати від роботодавця. Рекрутерка розповіла, які формулювання в оголошеннях варто сприймати насторожено — і що вони можуть приховувати.

А ще можна витратити години на складання резюме, надіслати його в десятки компаній, а у відповідь — тиша. Фахівці проаналізували, чому резюме не працює і дали поради, як змусити його виконувати свою головну функцію — відкривати двері до нової роботи.

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