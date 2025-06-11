5 фраз із опису до вакансій, на які варто звертати увагу кандидатам — Finance.ua
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5 фраз із опису до вакансій, на які варто звертати увагу кандидатам

Особисті фінанси
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5 фраз із опису до вакансій, на які варто звертати увагу кандидатам
5 фраз із опису до вакансій, на які варто звертати увагу кандидатам
В описі вакансій часто можна між рядків прочитати, якою насправді буде робота та чого чекати від роботодавця. Рекрутерка пояснила, які формулювання в оголошеннях варто сприймати насторожено — і що вони можуть приховувати.
«Є вакансії, які навіть не потрібно аналізувати глибоко», — пише рекрутерка Анна Знак в LinkedIn.
На її думку, фрази в описі можуть багато чого розповісти про умови роботи, і що на справді будуть вимагати від кандидата.

Фраза № 1: «Бути завжди на зв’язку»

Що це може означати: «Графік з 9.00 до 18.00, але ще тримай телефон поруч і після. Бо „ми гнучка команда“. Без доплати, звісно», — пояснює Анна.

Фраза № 2: «Ви маєте бути універсалом»

Що це може означати: «Пиши пости, веди аналітику, придумай ідеї, сам їх втіль, ще й зроби звіт. І давай без вигорання, добре?».
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Фраза № 3: «Вміння працювати без нагляду»

Що це може означати: «Тобто — керівник зник у чатах, задачі розмиті, дедлайни на вчора. Впораєшся? Чудово. Ні? Сам винен».

Фраза № 4: «Відсутність шаблонів і рамок»

Що це може означати: «Усе в твоїх руках! Але якщо щось піде не так — питання до тебе. Не плутати з креативною свободою».

Фраза № 5: «Висока проактивність»

Що це може означати: «Це не про ініціативність. Це про „бігай і гаси пожежі“, навіть якщо не твоє».
Особливо дивно бачити такі вимоги, коли пропонують зарплату 21 000−23 000 грн.
«У такі моменти хочеться обійняти кандидата, який все ж наважиться відгукнутись. Не формулювання відлякують кандидатів — а дисбаланс між «хотіли б» і «можемо запропонувати», — зазначає рекрутерка.

Довідка Finance.ua:

  • зі складання чи оновлення резюме починається пошук роботи. І від того, скільки зусиль цьому приділив пошукач, залежать і всі наступні етапи працевлаштування. Але трапляється, що резюме не дає того фідбеку, на який сподівались. Можна витратити години на складання резюме, надіслати його в десятки компаній, а у відповідь — тиша. Чому резюме не працює — розповіли фахівці robota.ua;
  • нагадаємо, середня зарплата в Україні, за розрахунками Держстату, за рік зросла на 24% і у першому кварталі 2025 року сягнула показника 23 460 грн. У доларовому еквіваленті це трохи більше $560.
За матеріалами:
Finance.ua
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