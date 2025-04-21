Деталі в резюме: чому шукачі недооцінюють їх важливість — Finance.ua

Деталі в резюме: чому шукачі недооцінюють їх важливість Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Деталі в резюме: чому шукачі недооцінюють їх важливість

Work.ua описав сім найпоширеніших причин, які зупиняють шукачів повністю заповнити резюме, та пояснює, чому 20% зусиль, які ви вкладете у створення якісного резюме, принесуть 80% результату та допоможуть швидше знайти роботу.

Причини, чому шукачі недооцінюють важливість деталей у резюме

1. Упевненість, що обов’язки й так очевидні

Помилкова думка:

«Усі й так знають, чим займається продавець чи охоронець — навіщо мені ще щось пояснювати?».

Як насправді. Обов’язки відрізняються залежно від сфери компанії, формату роботи, графіку, навантаження тощо. Візьмемо, до прикладу, посаду охоронця. Працівник може охороняти найрізноманітніші об’єкти. Десь доведеться працювати з камерами спостереження, і для цієї роботи у кандидата має бути розвинута цифрова грамотність. Деякі вакансії пропонують роботу у складі групи мобільного реагування, де працівнику обов’язково знадобиться мати водійське посвідчення для керування транспортним засобом.

Так само продавець у магазині техніки повинен знати характеристики товарів і консультувати клієнтів, а в продуктовому — працювати зі швидким обігом, вагами, терміналом, часто й з викладкою товару. А це зовсім різні навички.

Тож як би не здавалося, що ваша посада не потребує уточнень, без конкретики рекрутер не зможе оцінити рівень досвіду.

2. Небажання витрачати час

Помилкова думка:

«У мене немає часу писати про себе — краще одразу зателефоную рекрутеру».

Як насправді. ​У середньому рекрутер витрачає від 6 секунд на первинне ознайомлення з резюме. А от телефонна розмова з кандидатом займає від 5 до 15 хвилин, щоб зібрати ту саму базову інформацію.

Логічно, що більшість рекрутерів віддадуть перевагу кандидатам, які надсилають повноцінне резюме — саме так менеджер з найму зможе ефективно обробити велику кількість відгуків, швидко оцінити досвід, навички та зосередитися на найбільш релевантних кандидатах.

Телефонувати варто вже після надсилання резюме, щоб уточнити деталі чи дізнатися про статус свого відгуку. Тим паче деякі вакансії справді передбачають попередній дзвінок — у таких випадках це зазначено в описі.

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Але якщо ви вирішите телефонувати кожному роботодавцю, то лише на 10 вакансій витратите від 1 до 2 годин — і то без гарантії, що вас вислухають або запропонують прийти на співбесіду.

3. Нерозуміння, що саме писати

Помилкова думка:

«Я не офісний працівник, у мене немає „досягнень“».

Як насправді. У будь-яких професіях є чимало речей, які варто вказати як досягнення чи сильні сторони. Наприклад:

Продавець може зазначити: «Обслуговував до 100 клієнтів щодня, працював у години пік, регулярно отримував позитивні відгуки».

Касир: «Працював із великою готівкою, не допускав розбіжностей під час інкасацій».

Охоронець: «Контролював об’єкт площею 2000 м², працював із відеоспостереженням і системами сигналізації».

Водій: «Безаварійний стаж 5 років, знаю маршрутну сітку міста/області».

Навіть прості речі — як стабільність, пунктуальність, знання техніки, касового обладнання чи навички спілкування з людьми — це вже важлива інформація для роботодавця.

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4. Низький рівень цифрової грамотності

Помилкова думка:

«Не розумію, як це все правильно заповнювати. Складно».

Як насправді. Для багатьох шукачів справді простішим здається розповісти про себе телефоном, ніж розбиратися з навігацією на сайтах з пошуку роботи, заповненням форм чи завантаженням файлів.

5. Низька самооцінка або сумніви в цінності свого досвіду

Помилкова думка:

«Я звичайний касир, нічого особливого».

Як насправді. Роботодавцю важлива ваша реальна практика — вміння працювати з людьми, з грошима, технікою, залишатись спокійним під тиском, дотримуватись порядку та інструкцій. Тому те, що для вас є щоденною рутиною, для компанії може бути ключовою перевагою.

Бо рекрутер не бачив, як ви працюєте — він бачив лише те, що ви написали про себе в резюме. І якщо у ньому нічого не вказано, то й оцінити нічого.

Просто опишіть, що робили: швидко обслуговували клієнтів, вели касу без помилок, працювали з POS-терміналом — це вже те, що вирізняє вас серед інших.

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6. Негативний досвід у минулому

Помилкова думка:

«Я колись заповнив резюме — і нічого не змінилось».

Як насправді. Заповнити один раз резюме — ще не гарантія успіху, особливо якщо воно поверхневе, без опису досвіду, навичок і додаткової інформації. Рекрутер бачить лише те, що йому дають. І якщо цього мало, він просто переходить до наступного кандидата.

Якщо ви створите повноцінне резюме та будете підтримувати регулярну активність, як от відгукуватися на вакансії, матимете і запрошення на співбесіди та шанс вибрати роботу, яка дійсно вам цікава.

7. Небажання змінювати стару звичку

Помилкова думка:

«Я так завжди шукав — і знаходив».

Як насправді. Ринок праці змінюється, як і стрілки вашого годинника. Конкуренція вища, вимоги чіткіші, а час у рекрутерів — обмеженіший. Щоб знайти хорошу роботу, недостатньо діяти за звичною схемою, коли правила гри вже давно змінилися.

Людина витрачає на соціальні мережі понад 2 годин на день, а створення резюме на Work.ua займає в середньому лише 3 хвилини 40 секунд. За час, який ви щодня проводите в соцмережах, можна було б заповнити резюме понад 38 разів.

Довідка Finance.ua:

У процесі пошуку роботи штучний інтелект став технологією, що змінює правила гри. Однією з найбільш помітних подій є поява інструментів для створення резюме на основі ШІ. Фахівці robota.ua розповіли, як працює ШІ для написання резюме, які переваги та недоліки використання ШІ для написання резюме.

Щоб залучати таланти, компанії вже не можуть просто очікувати на резюме. Усе частіше вони використовують інструмент пропонування вакансій і пишуть кандидатам першими. Деякі з них отримують десятки, а то й сотні пропозицій на місяць.

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