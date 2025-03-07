Ринок праці на початку 2025: вакансії та резюме зростають, але нестача кадрів залишається перешкодою для розвитку підприємств — Finance.ua

Ринок праці на початку 2025: вакансії та резюме зростають, але нестача кадрів залишається перешкодою для розвитку підприємств Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Ринок праці на початку 2025: вакансії та резюме зростають, але нестача кадрів залишається перешкодою для розвитку підприємств

Ринок праці демонструє позитивну динаміку. Кількість вакансій і резюме продовжує зростати порівняно з попереднім роком. Однак дефіцит робочої сили лишається однією з головних проблем, що стримує розвиток бізнесу і призводить до подальшого збільшення рівня заробітних плат. Крім того, спостерігається зростання числа мігрантів та їхня активніша адаптація за кордоном.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку.

У лютому 2025 року тенденція зростання вакансій та резюме залишалась на високому рівні. Кількість вакансій перевищила показники 2021 та початку 2022 років. Проте дефіцит кадрів, за результатами опитувань ІЕД, залишався суттєвим.

Графік: НБУ

Графік: НБУ

Реальні доходи продовжують збільшуватись

Темпи зростання номінальних зарплат прискорюються, а реальні доходи працівників зростають на високому рівні. Згідно з даними ДССУ, номінальна зарплата в Україні у 2024 році зросла на 23,1% у порівнянні з попереднім роком, а реальна — на 15,6%. Найвищі темпи зростання реальних зарплат спостерігались в ІТ-секторі (25,4%) та сільському господарстві (20,7%). Найповільніше зростали зарплати в охороні здоров’я (2,9%).

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На початку 2025 року високі темпи зростання зарплат зберігаються, що відображає загальні економічні тенденції. Зростають і доходи, пов’язані з бюджетним фінансуванням, у тому числі виплати військовим та соціальні виплати. Так, з 1 березня 2025 року пенсії були підвищені на 11,5%.

Графік: НБУ

Міграція та адаптація українців за кордоном

Міграція українців триває, і процес адаптації мігрантів за кордоном стає все більш помітним. За даними ООН, станом на 17 лютого 2025 року кількість українських мігрантів перевищила 6,9 мільйона осіб. Найбільше українців у Польщі, Чехії та Німеччині.

Адаптація мігрантів також активно розвивається: рівень життя українців за кордоном наближається до того, що вони мали до 2022 року, а рівень працевлаштування серед них досяг 56%.

Водночас, зменшилась частка мігрантів, які планують повернутися в Україну — з 73% у листопаді 2022 року до 43% на початок 2025 року. Основними умовами повернення є поліпшення безпекової ситуації в країні та підвищення рівня життя.

Графік: НБУ

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